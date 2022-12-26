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Gençlerbirliği ligin dibine demir attı

Gençlerbirliği, 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısında hüsran yaşadı. 16 maçtır kazanamayan başkent ekibi, ikinci yarı zoru başararak 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.

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Haber Merkezi AA
Gençlerbirliği ligin dibine demir attı
Ligin ilk yarısında kalelerinde 38 gol gördüler.

Ligde 18 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, ilk devreyi 7 puanla son sırada tamamladı.

Transfer yasağı nedeniyle sezonun ilk yarısında genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden başkent ekibi, 19. hafta karşılaşmasında dün konuk ettiği Bandırmaspor'a 5-2 yenildi. Böylece 1. Lig'de Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 16 maça çıktı.

Gençlerbirliği, bu 16 maçlık süreçte Göztepe, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kalırken; Pendikspor, Tuzlaspor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, Manisa FK, Eyüpspor, Altay, Çaykur Rizepsor, Bodrumspor, Erzurumspor FK, Sakaryaspor ve Bandırmaspor'a mağlup oldu.

Tek galibiyetini ikinci haftada konuk olduğu Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, sezonun açılış haftasında Altınordu ile berabere kaldı.

Gençlerbirliği 2-5 Bandırmaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Dalcı yönetiminde çıktığı 6 maçı da kaybetti

Başkent ekibi, sezonun ilk devresinde teknik direktörler Metin Diyadin, Taşkın Aksoy ve Mustafa Dalcı ile antrenör Medet Coşkun yönetiminde maça çıktı.

Taşkın Aksoy yönetiminde çıktığı 4 lig maçını kaybeden Gençlerbirliği, mevcut teknik direktörü Mustafa Dalcı idaresinde oynadığı 6 lig karşılaşmasında da puan alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, ayrıca Dalcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Yukatel Kayserispor'a 2-0 yenilerek elendi.

Transfer yasağı kalktı

1. Lig'de son 7 maçını kaybeden Gençlerbirliği, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda lige tutunmayı hedefliyor.

Transfer yasağını kaldıran başkent temsilcisi, ikinci yarı zoru başararak 100. yılında kümede kalmaya çalışacak.
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