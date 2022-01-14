Spor Altayda büyük şok İmza aşamasındayken anlaşma iptal oldu
FUTBOL FUTBOL

Altay'da büyük şok: İmza aşamasındayken anlaşma iptal oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'nin yerine teknik direktörlük görevine getirilmesi için İzmir'e davet edilen Çağdaş Atan'la anlaşma sağlanamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Altayda büyük şok: İmza aşamasındayken anlaşma iptal oldu
Çağdaş Atan için düzenlenecek basın toplantısı iptal edildi.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, bugün Çağdaş Atan'la uzun bir toplantı yaparken, taraflar uzlaşmaya varamadı.

İzmirli teknik adam Çağdaş Atan yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın başkanın daveti üzerine ekibimle uzun bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil" dedi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan şöyle devam etti:

  • "Hem altyapısından yetiştiğim Altay'a zarar vermemek hem de yönetimin önünü açmak adına bu değerli teklife olumlu yanıt veremedim. Çok kaliteli geçen görüşmeler sonrasında dostane şekilde ayrıldık. Herkes için hayırlısı olsun."

Çağdaş Atan son olarak Alanyaspor'u çalıştırmıştı.
Çağdaş Atan son olarak Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

İmza töreni iptal oldu

Kulüpte Çağdaş Atan'ın imza töreni için hazırlık yapılmasına rağmen anlaşmanın sağlanmaması üzerine basın toplantısı iptal edildi.

Bu arada siyah-beyazlıların yeni teknik direktör adayının Yalçın Koşukavak olduğu öğrenildi.


Süper Lig'de flaş ayrılık: Futbolcularına veda etti
SPOR
Süper Lig'de flaş ayrılık: Futbolcularına veda etti


Dolmabahçede 11ler belli oldu

Dolmabahçe'de 11'ler belli oldu

​Beşiktaş evinde Gaziantep'i konuk ediyor.
Korkutan yangın

Korkutan yangın

​​Ünlü dizinin çekildiği bina alevlere teslim oldu.
Bakan Koca: İstanbulda endişeye mahal verecek bir olumsuz durum yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü.

Dünyada ilk yüzen çiftlik

Dünyada ilk yüzen çiftlik

İnekler burada günlük 25 kilo süt veriyor.

Bakanlık kayıt altına alınan tehlike ırk sayısını açıkladı.

​Kurulacak enerji fonu vatandaşların birikimlerini değerlendirmeleri için çözüm olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.