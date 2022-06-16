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Anthoney Nwakaeme Trabzonspor'a veda etti

Sözleşmesi sona eren ve Trabzonspor'un teklifini kabul etmeyen Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anthoney Nwakaeme Trabzonspora veda etti
Anthony Nwakaeme Trabzonspor formasıyla çıktığı 145 maçta, 47 gol ve 40 asistle oynadı.

Trabzonspor'un 2018 yılında Hapoel Beer Sheva'dan 1.1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Anthony Nwakaeme, bordo mavili takımdan ayrıldığını açıkladı. Trabzonspor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve daha yüksek maaş isteyen 33 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili takımdan ayrıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonsporlu taraftarlara veda eden Anthony Nwakaeme, "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

  • "Tavan ücretten teklifte bulunduk"
  • Yeni Şafak Spor'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Nwakaeme ile ilgili, “Tavan ücretten Nwakame’ye teklifte bulunduk. Kendisinin daha yüksek ücret beklentisi var. Fakat bu konudaki politikamız belli. Kendisine durumu anlattık. Düşüneceğini söyledi. Henüz dönüş yapmadı” ifadelerini kullanmıştı.

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