Trabzonspor 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında elini hızlı tuttu. Bordo-mavili takım 3 dakika içerisinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi.
4 oyuncu açıklandı
Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra serbest statüdeki Jens Stryger Larsen ve geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
- "Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
- Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."