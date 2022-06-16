Spor Trabzonspor 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAPa bildirdi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Trabzonspor 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi

Sezonu şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Trabzonspor, 3 dakika içerisinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi. Bordo-mavili takım Kasımpaşa'dan sol bek Eren Elmalı, orta saha oyuncusu Doğucan Haspolat, Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen ve geçen sezon kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor 3 dakika içinde 4 oyuncuyu KAPa bildirdi
Eren Elmalı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında elini hızlı tuttu. Bordo-mavili takım 3 dakika içerisinde 4 oyuncuyu KAP'a bildirdi.

4 oyuncu açıklandı

Kasımpaşa forması giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın yanı sıra serbest statüdeki Jens Stryger Larsen ve geçen sezon bordo-mavili takımda kiralık forma giyen Stefano Denswil'in transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

  • "Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
  • Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi kabul edildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.