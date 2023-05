Arif Boşluk idolünü açıkladı: Onu çok beğeniyorum

Her zaman çok çalıştığını belirten genç futbolcu, "Biraz da önümüzdeki oyuncuların durumuna bağlı olarak şans doğuyor. Ahmetcan Kaplan şans buldu oynadı. Transfer de yaptı. Biraz da şansa bağlı. İyi günündeyse oyuncu devam ediyor. Talihsiz ve kötü bir günde kendini toparlayamadığı zaman sönüp gidiyor. Bunun örnekleri de var. İnşallah herkes değerlendirir. Benim de yüzüme şans güldü. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Böyle devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Stadyumu boş görmenin kendilerini üzdüğünü ifadene eden Boşluk, "Taraftarlarımız her zaman takımın yanında oluyor. Tribünleri boş görmek bizleri de üzüyor. Şampiyonluğa giderken ben de stadyuma gidip, maçları izliyordum, her yer doluydu. Futbolcuların daha iyi oynamasına neden oluyordu. Şu an olduğumuz yerden bulunduğumuz durumdan dolayı bizleri yalnız bırakıyorlar ama ben önümüzdeki sezon tribünlerin dolu olacağını ve aynı desteğe vereceklerini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.