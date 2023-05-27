|
Spor

Fırtına nefes aldı

Bir süredir gecikmiş ödemeler nedeniyle sıkıntı yasayan Trabzonspor'da geçen ay başlanan ödemelerde sona gelindi. Bordo-mavililerde gelecek hafta yapılacak yaklaşık 2 milyon euroluk ödemeden sonra geçmişe yönelik sıkıntı kalmayacak.

Ali Kemal Yazıcı
09:51 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yabancı futbolcular kulübe ihtar çekmişti.

Yabancı futbolcular kulübe ihtar çekmişti.

Trabzonspor'da bu sezonun ikinci yarısından sonra yaşanan ekonomik sıkıntılarda sona gelindi. Birçok yabancı futbolcunun alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmesiyle sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili yönetim; sponsorlar, bağışlar ve yönetim kurulu katkılarıyla bu borçların büyük bir çoğunluğunu ödedi.


Ertuğrul Doğan'ın başkan olmasından sonra başlanan ödemelerin 23 milyon euroluk bölümünün ödendiği, kalan 2 milyon euroluk bölümünün de ay sonuna kadar ödeneceği belirtildi.


Sıra transferde

Önceki gün 1461 Trabzon'un Vanspor ile oynadığı Play-Off maçını izleyen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan, ödemeler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Doğan'ın, futbolcuların daha önce alacakları nedeniyle ihtar çekmek için yaptığı hazırlıkları sonlandırmasıyla rahat bir nefes aldıklarını, bundan sonra yapılacak sponsor görüşmelerinin sonuçlandırılmasıyla transfer çalışmalarına başlayabileceklerini söylediği belirtildi.




#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#Süper Lig
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 Adana Yüreğir Seçim Sonuçları Oy Oranı