Fırtına nefes aldı

Trabzonspor'da bu sezonun ikinci yarısından sonra yaşanan ekonomik sıkıntılarda sona gelindi. Birçok yabancı futbolcunun alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekmesiyle sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili yönetim; sponsorlar, bağışlar ve yönetim kurulu katkılarıyla bu borçların büyük bir çoğunluğunu ödedi.





Ertuğrul Doğan'ın başkan olmasından sonra başlanan ödemelerin 23 milyon euroluk bölümünün ödendiği, kalan 2 milyon euroluk bölümünün de ay sonuna kadar ödeneceği belirtildi.





Sıra transferde





Önceki gün 1461 Trabzon'un Vanspor ile oynadığı Play-Off maçını izleyen ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Ertuğrul Doğan, ödemeler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Doğan'ın, futbolcuların daha önce alacakları nedeniyle ihtar çekmek için yaptığı hazırlıkları sonlandırmasıyla rahat bir nefes aldıklarını, bundan sonra yapılacak sponsor görüşmelerinin sonuçlandırılmasıyla transfer çalışmalarına başlayabileceklerini söylediği belirtildi.











