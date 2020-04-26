PREMİER LİG

Aston Villa futbolcu ve teknik ekibin maaşlarını erteledi

İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25'ine 4 ay erteleme yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Aston Villa, koronavirüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

Aston Villa, koronavirüs nedeniyle futbolcu ve teknik ekip maaşlarının yüzde 25’ini 4 ay ertelediklerini açıkladı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ekip ve üst yönetimin koronavirüsün oluşturduğu belirsizlik döneminde kulübe yardım etmek için maaşlarının yüzde 25'inin 4 ay ertelenmesini kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp üst yöneticisi (CEO) Christian Purslow'un açıklamaları şöyle:

  • "Oyuncularımız ve çalışanlarımız ekonomik sorunlar yaşanan bu zorlu dönemde kulübe büyük bir dayanışma örneği gösterdi."

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

Arsenal'da Mesut Özil krizi
Arsenal'da Mesut Özil krizi

Koronavirüs tehlikesinin getirdiği ekonomik zorluklarından dolayı kulüpler, maaş indirimine giderek bir nebze de olsa rahatlamak isterken, İngiliz ekibi Arsenal da bu doğrultuda futbolcu ve teknik ekiptekilerin maaşlarında yüzde 12.5 indirime gitmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte toplam 3 futbolcunun, maaş kesintisini kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği ifade edildi.Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound kazancıyla Arsenal’da en çok maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında indirim yaptıGaleri: Jose Mourinho'nun en iyi 11'inde bir de Türk var

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