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Arsenal'da Mesut Özil krizi

Premier Lig takımlarından Arsenal, futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında yüzde 12.5 indirim yaparken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile 2 oyuncunun kesintiyi kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol atarken, 77 de asist kaydetti.

Mesut Özil, Arsenal formasıyla çıktığı 254 maçta 44 gol atarken, 77 de asist kaydetti.

Koronavirüs tehlikesinin getirdiği ekonomik zorluklarından dolayı kulüpler, maaş indirimine giderek bir nebze de olsa rahatlamak isterken, İngiliz ekibi Arsenal da bu doğrultuda futbolcu ve teknik ekiptekilerin maaşlarında yüzde 12.5 indirime gitmişti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal’da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile birlikte toplam 3 futbolcunun, maaş kesintisini kabul edebileceğini ancak salgınının kulübe olan finansal etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceği ifade edildi.

  • Mesut Özil, haftalık 350 bin Pound kazancıyla Arsenal’da en çok maaş alan futbolcu konumunda yer alıyor.

Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında indirim yaptı
Arsenal'da futbolcular ve teknik heyet maaşlarında indirim yaptı

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik heyetin yıllık kazançlarından yüzde 12,5 oranında kesinti yapılmasını gönüllü olarak kabul ettiği belirtildi.İngiliz kulübünün gelecek sezonlarda finansal hedeflerini tutturması durumunda kesinti tutarlarının geri ödeneceği kaydedildi.Açıklamada, "Bu zorlu zamanda kulübümüzü desteklemek için bir araya gelen oyuncularımıza ve teknik ekibimize minnettarız." ifadesine yer verildi.Arsenal'da daha önce de yöneticiler maaş indirimine gitmişti.We are pleased to announce that we have reached a voluntary agreement with our first-team players, head coach and core coaching staff to help support the club at this critical time.&mdash; Arsenal (@Arsenal) April 20, 2020

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