İngiltere bu golü konuşuyor: Kaleci asist yaptı, İlkay Gündoğan golü attı İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Mücadeleye, geçtiğimiz hafta Liverpool'a karşı 2 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan damga vurdu. Bu karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncuya, attığı 2. golde asisti kaleci Ederson Moraes yaptı.

Haber Merkezi 14 Şubat 2021, 11:30 Son Güncelleme: 14 Şubat 2021, 11:40 AA