İngiltere bu golü konuşuyor: Kaleci asist yaptı, İlkay Gündoğan golü attı

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.
İlkay Gündoğan 11 gole ulaştı
Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Liverpool karşılaşmasında da 2 gol atmıştı.
Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.
- Asist Ederson Moraes'den
- İlkay Gündoğan'ın atmış olduğu 2. golün asistini, Manchester City'nin kalecisi Ederson Moraes yaptı. Başarılı file bekçisinin uzun oynadığı topu alan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu gol ve İlkay'ın performansı İngiltere'de en çok konuşulan konulara arasında yer aldı.
🚀 @edersonmoraes93 with the homing missile assist! 🔥
⚽️ @Sure
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/33bYypZq3l
🚀 @edersonmoraes93 with the homing missile assist! 🔥