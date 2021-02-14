Spor İngiltere bu golü konuşuyor Kaleci asist yaptı, İlkay Gündoğan golü attı
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İngiltere bu golü konuşuyor: Kaleci asist yaptı, İlkay Gündoğan golü attı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, sahasında Tottenham'ı 3-0 yendi. Mücadeleye, geçtiğimiz hafta Liverpool'a karşı 2 gol atan Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan damga vurdu. Bu karşılaşmada da 2 kez fileleri havalandıran yıldız oyuncuya, attığı 2. golde asisti kaleci Ederson Moraes yaptı.

Haber Merkezi AA
İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı. Manchester City, 23. dakikada penaltıdan Rodri, 50 ve 66. dakikalarda İlkay Gündoğan'ın kaydettiği gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

İlkay Gündoğan 11 gole ulaştı

Sakatlanarak 69. dakikada oyundan çıkan İlkay Gündoğan, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 18 maçta 11 gole ulaştı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz hafta oynanan Liverpool karşılaşmasında da 2 gol atmıştı.

Tüm kulvarlarda üst üste 16. galibiyetini alan Manchester City, ligde maç eksiğine rağmen puanını 53 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 5 haftada 4. yenilgisini yaşayan bir maçı eksik Tottenham ise 36 puanda kaldı.

  • Asist Ederson Moraes'den
  • İlkay Gündoğan'ın atmış olduğu 2. golün asistini, Manchester City'nin kalecisi Ederson Moraes yaptı. Başarılı file bekçisinin uzun oynadığı topu alan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu gol ve İlkay'ın performansı İngiltere'de en çok konuşulan konulara arasında yer aldı.

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