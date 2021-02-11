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FA Cup: Everton Tottenham maç özeti ve gollerini izle

İngiltere'de 9 gollü çılgın maç

Federasyon (FA) Kupası'nda Leicester City ile Everton takımları adlarını çeyrek finale yazdırdı. 9 golün atıldığı Everton-Tottenham mücadelesi nefes kesti. Karşılaşmanın özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Everton forması giyen Lewin'in gol vuruşu
Everton forması giyen Lewin'in gol vuruşu

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Leicester City, sahasında Brighton Hove Albion'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında Leicester City, King Power Stadı'nda Brighton Hove Albion'u konuk etti.

Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmadan Kelechi Iheanacho'nun 90. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı ve FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Everton Tottenham'ı eledi

Öte yandan, FA Kupası 5'inci turunda oynanan diğer karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti.

Everton'un gollerini 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38 ve 68. dakikada Richarlison, 43. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken Tottenham'ın gollerini 3. ve 57. dakikada Davinson Sanches, 45+3. dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane kaydetti.

Everton-Tottenham maç özeti

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