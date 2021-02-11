İngiltere'de 9 gollü çılgın maç

İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda Leicester City, sahasında Brighton Hove Albion'u 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
FA Kupası 5. tur karşılaşmasında Leicester City, King Power Stadı'nda Brighton Hove Albion'u konuk etti.
Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmadan Kelechi Iheanacho'nun 90. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı ve FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Corner taken quickly...
Iheanachoooo 💥#EmiratesFACup @LCFC pic.twitter.com/lg8PouEUJB
Corner taken quickly...
Everton Tottenham'ı eledi
Öte yandan, FA Kupası 5'inci turunda oynanan diğer karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti.
Everton'un gollerini 36. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38 ve 68. dakikada Richarlison, 43. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken Tottenham'ın gollerini 3. ve 57. dakikada Davinson Sanches, 45+3. dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane kaydetti.Everton-Tottenham maç özeti
Everton 5️⃣ - 4️⃣ Tottenham Hotspur
⚽️ 3’ Sánchez
⚽️ 36’ Calvert-Lewin
⚽️ 38’ Richarlison
⚽️ 43’ Sigurdsson (P)
⚽️ 45+3’ Lamela
⚽️ 57’ Sánchez
⚽️ 68’ Richarlison
⚽️ 83’ Kane
⚽️ 97’ Bernard
Wow. pic.twitter.com/4vE45L0pS9
Everton 5️⃣ - 4️⃣ Tottenham Hotspur