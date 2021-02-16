Spor Manchester United, Mason Greenwoodun sözleşmesini uzattı
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Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, genç yeteneği Mason Greenwood'un sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Mason Greenwood bu sezon 29 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.
Mason Greenwood bu sezon 29 maçta 4 gol, 5 asistle oynadı.

Manchester United kulübünden yapılan açıklamaya göre, kontrat süresi 2025'in haziran ayına kadar uzatılan 19 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine, bir sezonluk opsiyon maddesi de eklendi.

Manchester United'ın altyapısına 7 yaşında katılan İngiliz oyuncu Greeenwood, A takımda 82 karşılamada 21 gole imza attı.

  • Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncuları arasında gösterilen Greenwood, yüksek performansının ardından İngiltere Milli Takımı'na da seçilerek bir maçta görev aldı.


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