Leicester City maçı sonrasında Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak yorumu

Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giydi.

Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u konuk etti. Türk oyuncuların karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü oldu. Karşılaşmayı Leicester City 3-1 kazandı.

Ligde üst üste 3. maçını kaybeden Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp, Leicester City karşılaşmasında ilk kez forma giyen Ozan Kabak'ın performansını yorumladı.

"Ozan iyi bir oyuncu"

Milli yıldızın alışık olmadığı tarzda bir oyun oynadıklarını söyleyen Klopp, "Ozan Kabak'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Onun alışık olmadığı bir tarzda oynuyoruz. 2. golde bir hata oldu. Alisson kalesini terk etmeyi sever. Bu tarz hatalar genelde hazırlık maçlarında yapılır. Konuşmamız gereken bir pozisyon ve kimsenin bağırdığını duymadım. Yediğimiz son 2 golü sevmedim. Bunu kabul edemem. Daha farklı reaksiyon vermeliydik" ifadelerini kullandı.

SPOR İngiltere'deki Türk oyuncuların derbisinde kazanan taraf Leicester City oldu (ÖZET)

👍 @ozankabak4 #LEILIV | #LFC pic.twitter.com/FipPr6D8v9 — Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021



