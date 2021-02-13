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Carlo Ancelotti'ye hırsızlık şoku: Evindeki kasayı çaldılar

İngiliz futbolunda hırsızların son kurbanı Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti oldu. İtalyan çalıştırıcının evine giren iki hırsızın konuttaki kasayı çaldığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Ancelotti dünyanın en ünlü teknik adamları arasında yer alıyor.
Ancelotti dünyanın en ünlü teknik adamları arasında yer alıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki teknik adamın Merseyside bölgesindeki Blundellsands'ta bulunan evine giren iki hırsız, konuttaki kasayı çalarak kaçtı.

Ancelotti'nin 36 yaşındaki kızı Katia'nın hırsızlık anında evde tek başına olduğu ve hemen polise haber verdiği belirtildi.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 6.30 sularında gerçekleşen olayda kimsenin zarar görmediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

  • İngiltere'de geçen yıl, Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun yanı sıra Tottenhamlı Dele Alli ve o dönem takım arkadaşı olan Jan Vertonghen'in evi soyulmuştu. Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin evi de 2017 ve 2019 yıllarında iki kez hırsızların hedefi olmuştu.

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