Premier Lig'de ayın futbolcusu İlkay Gündoğan seçildi

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, aday gösterilen 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanan İlkay, takım olarak güçlü bir konumda olmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.
- İlkay, ocak ayında attığı 5 golle Manchester City'nin ligin zirvesine yükselmesinde pay sahibi olmuştu.
With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...
✨ @IlkayGuendogan ✨#PLAwards pic.twitter.com/5urEV0mgmB
With 𝗙𝗜𝗩𝗘 goals in January, your @EASPORTSFIFA Player of the Month is...