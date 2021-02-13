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Premier Lig maç özetleri: Leicester City-Liverpool maç özeti izle

İngiltere'deki Türk oyuncuların derbisinde kazanan taraf Leicester City oldu (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester sahasında Ozan Kabak'lı Liverpool'u 7 dakika içerisinde buk 3-1 mağlup etti. Leicester City-Liverpool maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Jürgen Kloop
Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Jürgen Kloop

Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u konuk etti. Türk oyuncuların karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü oldu. Karşılaşmayı Leicester City 3-1 kazandı.

7 dakikada 3 gol

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 78. dakikada James Maddison, 81. dakikada Jamie Vardy ve 85. dakikada Harvey Barnes attı. Liverpool'un tek golünü ise 67. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Bu sonucun ardından Leicester City puanını 46'ya yükseltirken, Liverpool ise 40 puanda kaldı.

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Karşılaşmada Schalke'den transfer edilen Ozan Kabak ilk defa Liverpool forması giydi ve 90 dakika sahada kaldı. Leicester City cephesindeyse Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika süre alırken, Cengiz Ünder ise yedek bekledi.

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Leicester City-Liverpool maç özeti

Leicester City- Liverpool maçının özetini izlemek için tıklayınız.


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