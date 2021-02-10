Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti: Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak

Liverpool’un Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un koronavirüse yakalanan annesi Elisabeth Klopp, yaşam savaşını kaybetti.
Cenaze törenine katılmayacak
81 yaşındaki Klopp, Almanya’nın Baden-Württemberg Glatten kentinde yaşamını yitirdi. İngiltere'ye uygulanan tedbirler sebebiyle Jürgen Klopp, annesinin cenaze törenine katılmayacak.
Almanya, Liverpool'un ülkeye gelmesine de izin vermemişti
Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool takımına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermemişti.
Almanya, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda, 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool'a, yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermedi. pic.twitter.com/RsedkCbj56
Almanya, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda, 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool'a, yeni tip koronavirüs tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermedi. pic.twitter.com/RsedkCbj56— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 5, 2021