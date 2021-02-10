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Jürgen Klopp’un annesi hayatını kaybetti: Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Klopp, salgın nedeniyle İngiltere'ye yasak uygulandığı için cenaze törenine katılamayacak.

Haber Merkezi İHA
Jürgen Klopp, Liverpool'da görev yapıyor.
Jürgen Klopp, Liverpool'da görev yapıyor.

Liverpool’un Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un koronavirüse yakalanan annesi Elisabeth Klopp, yaşam savaşını kaybetti.

Cenaze törenine katılmayacak

81 yaşındaki Klopp, Almanya’nın Baden-Württemberg Glatten kentinde yaşamını yitirdi. İngiltere'ye uygulanan tedbirler sebebiyle Jürgen Klopp, annesinin cenaze törenine katılmayacak.

Almanya, Liverpool'un ülkeye gelmesine de izin vermemişti

Almanya, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda 16 Şubat’ta Leipzig’e konuk olacak İngiliz temsilcisi Liverpool takımına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle ülkeye giriş izni vermemişti.

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Şampiyonlar Ligi maçına koronavirüs engeli: Liverpool'un ülkeye girişine izin vermediler

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