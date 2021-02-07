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Mbaye Diagne'nin şanssız günü: İki gol attı ikisi de ofsayt sebebiyle iptal edildi

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, West Bromwich Albion'ı 2-0 yendi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu ve Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne de mücadelede forma giydi. Diagne, karşılaşmada iki gol attı ancak ofsayt sebebiyle goller iptal edildi.

Haber Merkezi AA
Mbaye Diagne
Mbaye Diagne

Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, West Bromwich Albion'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, 54. dakikada Harry Kane ve 58. dakikada Son Heung-min'in kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

İspanya ekibi Celta Vigo'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, 78. dakikada Romaine Sawyers'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi.

Ayrıca West Bromwich Albion'ın Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Diagne'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

  • Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.

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