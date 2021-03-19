Atiba: Üçüncü şampiyonluğumu yaşamak istiyorum

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşmasının önemini bildiklerini ve 3 puan hedeflediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atiba, Fenerbahçe karşısında alınacak 3 puanın şampiyonluk anlamına gelmeyeceğine dikkati çekerek, “Tabii ki büyük bir derbi maçı oynayacağız. Uzun zamandır beklediğimiz bir maç. Fenerbahçe maçının büyüklüğünü, bize kazandıracaklarını biliyoruz. Odağımız 3 puan olacak” dedi.
"Hedefimiz 3 puan"
- Derbi karşılaşmasına öz güvenli çıkacaklarını vurgulayan Atiba, “Yaptığımız şeyi tekrarlamaya devam edeceğiz. 3 puan almayı hedefliyoruz” diye konuştu. Atiba, “Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan biri olacak. Şampiyonluk konusunda da yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz” dedi.
"Takım olarak enerjimiz yüksek"
- Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Atiba, “Gereken her şeye sahibiz. Dışarıdan bu gözüküyordur. Takım olarak enerjimiz yüksek. Bu durum saha içinde ve dışında bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor, yaklaştıkça da iyi hissediyoruz” şeklinde konuştu. Performansını değerlendiren Kanadalı oyuncu, “Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncu olmuşumdur. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var, çok fazla iyi futbolcuya sahibiz. Futbolcularımız başarıya aç. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan da takıma katkı vermek” açıklamasını yaptı.
"Aklımda devam etmek var"
- Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisiyle ilgili olumlu sözlerin hatırlatılması üzerine Atiba, “Hocamıza sözleri için teşekkür ederim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Sezon başından bu yana durumumuz değişmiş değil. 2 ay kaldı sezonun bitimine. Şu anda hedefe odaklandık. İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Atiba, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, “Aklımda şu an için devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. Vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Futbolculuğun ardından teknik ekipte yer almak da bir ihtimal” diye yanıtladı.
De Souza ve Larin'e övgü
- Josef de Souza’nın performansını değerlendiren Atiba, “Josef’in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Ben hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Oynadığımız takım oyunu da bana çok uyuyor ve beni ileriye taşıyor. Josef bütün hataları ve bütün açıkları kapatan bir oyuncu. Çok fazla top kazanıyor. Çok akıllı bir futbolcu. Takımımızın yükünü çok fazla çektiği bir gerçek. Takımı bir seviye ileriye taşıyor” dedi. Kanadalı futbolcu, vatandaşı Cyle Larin’le ilgili olarak ise, “Larin bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Hücumda eksiklik yaşadığımızda, bu eksikliği tamamlayanlardan biri de Larin oluyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor” diyerek sözlerini tamamladı.