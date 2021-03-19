Atiba: Üçüncü şampiyonluğumu yaşamak istiyorum Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, enerjilerinin yüksek olduğunu ve gereken her şeye sahip olduklarını söyledi. 'İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum' diyen Atiba, Fenerbahçe maçında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 07:53 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 07:59 Yeni Şafak