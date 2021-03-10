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Attila Szalai: Büyük rüyamızın gerçekleşmesine 12 maç kaldı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı ve oynadığı oyun ile taraftarın beğenisi toplayan Attila Szalai, sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Attila Szalai, Süper Lig'de 9 karşılaşmada görev yaptı.
Attila Szalai, Süper Lig'de 9 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Macar futbolcu Attila Szalai, Türkiye’de mutlu olduğunu ve sezon sonunda sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi.

"Takımım için elimden geleni yapıyorum"

Szalai, Macar televizyonu M1’e yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’ye çabuk alıştığını ve hem kulübün hem de takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu kaydetti. Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en köklü kulüplerinden birisi olduğuna dikkati çeken 23 yaşındaki futbolcu, “Burada gelişimim ve ilerlemem için her şey mevcut. Oynadığım oyundan taraftarların memnun olduğu şeklinde geri dönüş aldığım için de çok mutluyum. Takımım için elimden geleni yapıyorum” diye konuştu.

"Büyük rüyamızın gerçekleşmesine 12 maç kaldı"

Sezon sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluğa inandığını da belirten Szalai, “Büyük rüyamızın gerçekleşmesine, şampiyon olmamıza 12 maç kaldı” dedi.

  • Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 29. haftasında Konyaspor’u 3-0 yendiği maçta Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşamıştı.

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