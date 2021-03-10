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Fenerbahçe Avrupa'da zirvede: Dünya devlerini geride bıraktı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, iç saha performansıyla eleştiri alsa da deplasmanda aldığı sonuçlarla Avrupa’da bir numaraya yerleşti. Sarı-lacivertliler, Avrupa’nın 5 büyük ligi ile Süper Lig’de attığı 30 gol ve topladığı 35 puanla deplasmanda en iyi performansı sergileyen takım oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci
Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci

Bu sezon iç saha performansıyla zaman zaman sert eleştirilere maruz kalsa da Fenerbahçe’nin deplasmandaki başarılı performansı ile parmak ısırtıyor. Bu sezon Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig içinde 35 puanla deplasmanda en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe oldu.

Avrupa'da birinci sırada

Sarı-lacivertli takım, deplasman performansıyla İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 gibi önemli liglerde dev kulüpleri geride bıraktı. Fenerbahçe deplasmanda attığı 30 golle de 5 önemli ligde deplasmanda en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekiyor.

  • Dünya devlerini geride bıraktı
  • Sarı-lacivertli takımda hedef kalan maçlarda deplasman performansını iç sahaya da yansıtabilmek ve kalan haftalarda kendi evinde kaybetmemek. Fenerbahçe deplasmanda 14 maçta 35 puan toplarken, İngiltere’de Leicester City 15 maçta 34 puan, İtalya’da Milan 13 maçta 34 puan, İspanya’da Atletico Madrid 12 maçta 29 puan, Almanya’da Bayern Münih 12 maçta 25 puan ve Fransa’da ise Lille 13 maçta 30 puan topladı.

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