Spor Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak
FUTBOL FUTBOL

Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak

Geniş bir orta saha rotasyonuna sahip olan Fenerbahçe'de gözler, teknik direktör Erol Bulut'un hangi oyuncuya görev vereceğine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde sezona iyi bir başlangıç yapan Ozan Tufan'ın rotasyonda kullanılmasına yönelik karar verilirken, Sosa-Mert Hakan ikilisinin ilk 11'de süre almaya devam edeceği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Tufan bu sezon 30 maçta, 4 gol ve 6 asistle oynadı.
Ozan Tufan bu sezon 30 maçta, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe’de orta sahada büyük bir forma savaşı yaşanıyor. Gustavo ve İrfan Can’ın takıma katılması, Mert Hakan ve Sosa’nın da son maçlarda formda olmasıyla forma rekabeti daha da arttı.

Sosa-Mert Hakan ikilisi bozulmayacak

Teknik direktör Erol Bulut’un kanatlarda görev verdiği Pelkas’ın da forvet arkasında daha verimli olması nedeniyle orta saha kurgusunu belirlemede zorlandığı öğrenildi. Bulut, son maçlarda iyi bir uyum yakalayan Sosa-Mert Hakan ikilisini bozmayı düşünmüyor.

  • Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak
  • Erol Bulut’un, Gustavo ve İrfan Can’ın da maç temposunu kazanmasıyla Gençlerbirliği maçında nasıl bir orta saha düzeni kuracağını düşündüğü gelen haberler arasında. Mevcut orta saha kurgusunda Ozan Tufan artık yedek bekleyecek ve rotasyon oyuncusu olacak.

Fenerbahçe Avrupa'da zirvede: Dünya devlerini geride bıraktı
SPOR
Fenerbahçe Avrupa'da zirvede: Dünya devlerini geride bıraktı


Abone Ol Google News
29 ilaç daha geri ödeme listesinde

29 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bu eklemeyle bedeli ödenen ilaç sayısı 9 bin 37'ye ulaştı.
Doğduğu gün annesini kaybetti

Doğduğu gün annesini kaybetti

​Sekiz aylık hamile kadın halı silkelerken damdan düştü.
İYİ Partili Türkkan: HDP kapatılsın teklifi gelirse evet deriz

​Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle.

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.

​Paketin detaylarını Erdoğan açıklayacak.
Düşüşe geçecek

Düşüşe geçecek

​Fitch'ten Türkiye için dikkat çeken açıklama.
Yerli otoda yeni gelişme

Yerli otoda yeni gelişme

Tasarım ve üretimini gerçekleştirecek firma belli oldu.
'Bizim sahibimiz var'

'Bizim sahibimiz var'

​Aşı ekibini gören Sıddık dede hüngür hüngür ağladı.
Kraliçe cevap verdi

Kraliçe cevap verdi

​İngiltere'yi karıştıran röportaj sonrası ilk açıklama geldi.
Trakya'yı Dubai yapacakmış

Trakya'yı Dubai yapacakmış

​TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den ilginç açıklama.
Üç şüpheli<br>tespit edildi

Üç şüpheli
tespit edildi

Tepki çeken görüntülere emniyetten açıklama.
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısır'dan sonra<br>Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra
Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Ceremesini<br>hepimiz çekeceğiz

Ceremesini
hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.