Ozan Tufan bu sezon 30 maçta, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe’de orta sahada büyük bir forma savaşı yaşanıyor. Gustavo ve İrfan Can’ın takıma katılması, Mert Hakan ve Sosa’nın da son maçlarda formda olmasıyla forma rekabeti daha da arttı.

Sosa-Mert Hakan ikilisi bozulmayacak

Teknik direktör Erol Bulut’un kanatlarda görev verdiği Pelkas’ın da forvet arkasında daha verimli olması nedeniyle orta saha kurgusunu belirlemede zorlandığı öğrenildi. Bulut, son maçlarda iyi bir uyum yakalayan Sosa-Mert Hakan ikilisini bozmayı düşünmüyor.

Ozan Tufan rotasyon oyuncusu olacak

Erol Bulut’un, Gustavo ve İrfan Can’ın da maç temposunu kazanmasıyla Gençlerbirliği maçında nasıl bir orta saha düzeni kuracağını düşündüğü gelen haberler arasında. Mevcut orta saha kurgusunda Ozan Tufan artık yedek bekleyecek ve rotasyon oyuncusu olacak.

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