Avrupa fırtınası
SÜPER LİG

Avrupa fırtınası

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda, 2-2’nin rövanşında sahasında Çekya ekibi Sparta Prag’ı konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-1 yenerek turu geçen taraf oldu. Bordo-mavililerin golü Sörloth ve Novak’tan gelirken, S. Prag’ın golünü Hlozek attı. Fırtına, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bordo-mavili oyuncular

Bordo-mavili oyuncular

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanşında, sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 2-1 yendi ve üst tura yükseldi. Yeni transferi Sörloth’un attığı golle öne geçen bordo-mavililer, Hlozek’in golüne engel olamadı. Fırtına, 90+8’de ise Novak’la sonuca gitti. Temsilcimiz, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile mücade edecek. 11. dakikada Sosa’nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth’ün kafa vuruşunda top kaleci Nita’nın sağından ağalarla buluştu. 1-0. 23’te Pereira’nın sağ kanattan ortasında Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan döndü. Abdülkadir’in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı. 39’da Hlozek’in ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan topu çeldi. 58’de kazanılan frikikte Abdulkadir’in vuruşu kalecide kaldı. 78’de Kanga’nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hlozek uzak köşeye şık bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 1-1. 90+6’da penaltı atan Nwakaeme kaleciyi geçemedi. 90+8’de yakalanan kontra atakta Novak sonucu belirledi: 2-1.

  • Sturridge ailesi maçı izledi
  • Trabzonspor’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı’na geldi. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven’le birlikte Trabzon’a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge’in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı’nda karşılaşmayı izledi.
  • Karaman’dan Sörloth dokunuşu
  • Ünal Karaman
    Ünal Karaman
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile deplasmanda oynanan ilk maçtaki kadroya göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Obi Mikel’i yedek kulübesine çeken Karaman, yerine yeni transferlerden Sörloth’a şans tanıdı. Trabzonspor’un yeni transferlerinden Gaston Campi, 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı. Yeni transferlerden Alexandar Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, ilk kez taraftalar önüne çıkarken, bu isimler arasından sadece Sörloth maça ilk 11’de başladı.
  • Medical Park’ta ilk Avrupa kupası maçı
  • Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı. En son evinde 6 Ağustos 2015’te Kuzey Makedonya’nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Avrupa’da bir maça çıktı. Trabzonspor, 19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki ilk Avrupa maçını oynandı. Ayrıca bordo-mavililer, 102 gün sonra sahasında taraftarlarıyla buluştu. Maçın biletlerinin satışa çıkarılmasının ardından kısa süre içerisinde biletleri tüketen Trabzonsporlu taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

81 günlük hasret bitiyor şölen başlıyor
81 günlük hasret bitiyor şölen başlıyor

Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane kaptanı Cemil Usta’nın isminin verildiği Süper Lig’in 2019-2020 sezonuna 81 günlük aranın ardından bugün Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile start verilecek. Galatasaray’ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı. 12 ŞEHİRDEN 18 TAKIM YER ALACAKSüper Lig’in 62. sezonunda 12 şehirden, 18 takım mücadele edecek. Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul’dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak. Ligde Ankara’dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya’dan Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir’den Göztepe, Kayseri’den İstikbal Mobilya Kayserispor, Konya’dan Konyaspor, Malatya’dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep’ten Gazişehir Gaziantep, Rize’den Çaykur Rizespor, Denizli’den Yukatel Denizlispor, Sivas’tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon’dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.İLK YARI 29 ARALIK’TA, SEZON 17 MAYIS 2020’DE BİTECEKSüper Lig’de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak. Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı’nda yapılacak. Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı’nda oynanacak.Süper Lig’de yeni kurallar* Değişikliklerde, oyuncu sahayı en yakın sınır çizgisinden terk edecek.* Yedek kulübesinde ihlal yapan takımların yetkililerine hakem tarafından sarı veya kırmızı kart gösterilebilecek. * Oyun esnasında top hakeme çarpıp kaleye doğru yönelirse, takımın pozisyonunu değiştirirse veya umut vadeden atak başlatırsa, oyun topun hakeme çarptığı noktadan hakem atışıyla başlayacak.* Serbest vuruşta, rakip takım baraja en az bir metre uzak olacak.* Kasti ya da bir çarpma olsun elle atılan goller iptal edilecek. Elle oynamada el ve kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.* Kale atışında, futbolcular ceza sahası içinde topla buluşabilecek.* Penaltı atışlarında, vuruş yapıldığı anda kalecinin en az bir ayağı çizgi üzerinde olacak. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.* Hakem atışında top, son oynayan takıma bırakılacak. Bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak.Trabzonspor-Sparta Prag: 2-1

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