Avrupa fırtınası

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanşında, sahasında konuk ettiği Çekya ekibi Sparta Prag’ı 2-1 yendi ve üst tura yükseldi. Yeni transferi Sörloth’un attığı golle öne geçen bordo-mavililer, Hlozek’in golüne engel olamadı. Fırtına, 90+8’de ise Novak’la sonuca gitti. Temsilcimiz, play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile mücade edecek. 11. dakikada Sosa’nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth’ün kafa vuruşunda top kaleci Nita’nın sağından ağalarla buluştu. 1-0. 23’te Pereira’nın sağ kanattan ortasında Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita’dan döndü. Abdülkadir’in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı. 39’da Hlozek’in ceza sahası dışından vuruşunda Uğurcan topu çeldi. 58’de kazanılan frikikte Abdulkadir’in vuruşu kalecide kaldı. 78’de Kanga’nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Hlozek uzak köşeye şık bir vuruş yaptı ve top ağlarla buluştu: 1-1. 90+6’da penaltı atan Nwakaeme kaleciyi geçemedi. 90+8’de yakalanan kontra atakta Novak sonucu belirledi: 2-1.

Sturridge ailesi maçı izledi

Trabzonspor’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı’na geldi. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven’le birlikte Trabzon’a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge’in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı’nda karşılaşmayı izledi.

Karaman’dan Sörloth dokunuşu



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile deplasmanda oynanan ilk maçtaki kadroya göre ilk 11’de tek değişiklik yaptı. Obi Mikel’i yedek kulübesine çeken Karaman, yerine yeni transferlerden Sörloth’a şans tanıdı. Trabzonspor’un yeni transferlerinden Gaston Campi, 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı. Yeni transferlerden Alexandar Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, ilk kez taraftalar önüne çıkarken, bu isimler arasından sadece Sörloth maça ilk 11’de başladı.

Medical Park’ta ilk Avrupa kupası maçı

Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıktı. En son evinde 6 Ağustos 2015’te Kuzey Makedonya’nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, uzun bir aradan sonra Avrupa’da bir maça çıktı. Trabzonspor, 19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki ilk Avrupa maçını oynandı. Ayrıca bordo-mavililer, 102 gün sonra sahasında taraftarlarıyla buluştu. Maçın biletlerinin satışa çıkarılmasının ardından kısa süre içerisinde biletleri tüketen Trabzonsporlu taraftarlar, tribünleri tıklım tıklım doldurdu.