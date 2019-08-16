Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hafta hafta maç listesi
SÜPER LİG

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu hafta hafta maç listesi

81 günlük hasret bitiyor şölen başlıyor

Trabzonspor’un efsane kaptanı Cemil Usta’nın isminin verildiği Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bugün oynanacak Denizlispor-Galatasaray maçıyla yeni kurallar dahilinde başlayacak. 12 şehirden 18 takımın katılacağı sezonun ilk yarısı 29 Aralık’ta sezon ise 17 Mayıs 2020’de son bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

2019-2020 sezonuna Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın adı verildi.

Trabzonspor’un “Dozer” lakaplı efsane kaptanı Cemil Usta’nın isminin verildiği Süper Lig’in 2019-2020 sezonuna 81 günlük aranın ardından bugün Denizlispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma ile start verilecek. Galatasaray’ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs 2019’da tamamlanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de, 62. sezonun perdesi Denizli’de Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla açılacak. Türkiye’nin 12 ilinden 18 takım, 276 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, yeni transferlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Süper Lig’de geçen sezon küme düşen Bursaspor, Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yerini bu sezon Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği ve Gazişehir Gaziantep yer aldı.

Cemil Usta Sezonu
Cemil Usta Sezonu

12 ŞEHİRDEN 18 TAKIM YER ALACAK

Süper Lig’in 62. sezonunda 12 şehirden, 18 takım mücadele edecek. Yeni sezonda geçen yıl olduğu gibi İstanbul’dan 5 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir) yer alacak. Ligde Ankara’dan MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, Antalya’dan Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir’den Göztepe, Kayseri’den İstikbal Mobilya Kayserispor, Konya’dan Konyaspor, Malatya’dan Yeni Malatyaspor, Gaziantep’ten Gazişehir Gaziantep, Rize’den Çaykur Rizespor, Denizli’den Yukatel Denizlispor, Sivas’tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon’dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

İLK YARI 29 ARALIK’TA, SEZON 17 MAYIS 2020’DE BİTECEK

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bugün başlayıp, 29 Aralık’ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020’de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020’de tamamlanacak. Süper Lig’de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı’nda yapılacak. Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı’nda yapılacak. Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı’nda oynanacak.

  • Süper Lig’de yeni kurallar
  • * Değişikliklerde, oyuncu sahayı en yakın sınır çizgisinden terk edecek.
  • * Yedek kulübesinde ihlal yapan takımların yetkililerine hakem tarafından sarı veya kırmızı kart gösterilebilecek.
  • * Oyun esnasında top hakeme çarpıp kaleye doğru yönelirse, takımın pozisyonunu değiştirirse veya umut vadeden atak başlatırsa, oyun topun hakeme çarptığı noktadan hakem atışıyla başlayacak.
  • * Serbest vuruşta, rakip takım baraja en az bir metre uzak olacak.
  • * Kasti ya da bir çarpma olsun elle atılan goller iptal edilecek. Elle oynamada el ve kolun pozisyonu belirleyici olacak. Omuz hizasından yukarıda ve açıktaki kola çarpan her topa elle oynama verilecek.
  • * Kale atışında, futbolcular ceza sahası içinde topla buluşabilecek.
  • * Penaltı atışlarında, vuruş yapıldığı anda kalecinin en az bir ayağı çizgi üzerinde olacak. Kaleci atış öncesi hareketlenemeyecek, rakibin dikkatini bozacak hareketler yapamayacak.
  • * Hakem atışında top, son oynayan takıma bırakılacak. Bu sırada futbolcular hakemden yaklaşık dört metre uzakta olacak.

Trabzonspor-Sparta Prag: 2-1
Trabzonspor-Sparta Prag: 2-1

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.Maçtan dakikalar;11'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Sörloth'un kafayla vuruşunda top kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.45+2'nci dakikada Kanga'nın ortasında savunmadan dönen topta Plavsic'in ceza sahası sağ çaprazından doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.69'uncu dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.78'inci dakikada Kanga'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hlozek'in doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.88'inci dakikada Sparta Prag'da Plavsic Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.90'ıncı dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita son anda kornere çeldi.90+1'inci dakikada Nwakaeme'nin sağ kanattan yerden pasında, altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu kaleci Nita son anda uzaklaştırmayı başardı.90+3'üncü dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mikel'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita kornere çeldi.90+6'ncı dakikada Mandjeck'in ceza sahası içerisinde müdahalesiyle Sosa yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+7'nci dakikada penaltıyı kullanan Nwakame'nin vuruşunda Nita köşeye giden topu çıkarmayı başardı.90+8'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasıyla orta sahadan aldığı topla kaleye ilerleyen Novak'ın kaleci Nita ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.Filmin son sahnesi olabilir mi? pic.twitter.com/Sy8YTf5Skx&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Ağustos 2019 Trabzonspor'un rakibi AEK olduOrganizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

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