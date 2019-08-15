Trabzonspor-Sparta Prag: 2-1

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Günes Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Maçtan dakikalar;
11'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Sörloth'un kafayla vuruşunda top kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.
45+2'nci dakikada Kanga'nın ortasında savunmadan dönen topta Plavsic'in ceza sahası sağ çaprazından doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
69'uncu dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78'inci dakikada Kanga'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hlozek'in doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
88'inci dakikada Sparta Prag'da Plavsic Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
90'ıncı dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita son anda kornere çeldi.
90+1'inci dakikada Nwakaeme'nin sağ kanattan yerden pasında, altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu kaleci Nita son anda uzaklaştırmayı başardı.
90+3'üncü dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mikel'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita kornere çeldi.
- 90+6'ncı dakikada Mandjeck'in ceza sahası içerisinde müdahalesiyle Sosa yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+7'nci dakikada penaltıyı kullanan Nwakame'nin vuruşunda Nita köşeye giden topu çıkarmayı başardı.
90+8'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasıyla orta sahadan aldığı topla kaleye ilerleyen Novak'ın kaleci Nita ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
Filmin son sahnesi olabilir mi? pic.twitter.com/Sy8YTf5Skx
Filmin son sahnesi olabilir mi? pic.twitter.com/Sy8YTf5Skx— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Ağustos 2019
Trabzonspor'un rakibi AEK oldu
- Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.
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