Spor Avrupa Liginde eşleşmeler belli oluyor
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Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da rakibi belli olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün belirlenecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 16 turuna kalmayı başaran takımlar şöyle;

  • Arsenal
  • Tottenham
  • Molde
  • Villereal
  • Ajax
  • Rangers
  • Shaktar Donetsk
  • Granada
  • Dinamo Zagreb
  • Roma
  • Dinamo Kiev
  • Young Boys,
  • Slavia Prag
  • Milan
  • Manchester United
  • Olympiakos

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