Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün belirlenecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Son 16 turuna kalmayı başaran takımlar şöyle;
- Arsenal
- Tottenham
- Molde
- Villereal
- Ajax
- Rangers
- Shaktar Donetsk
- Granada
- Dinamo Zagreb
- Roma
- Dinamo Kiev
- Young Boys,
- Slavia Prag
- Milan
- Manchester United
- Olympiakos
ℹ️ Round of 16
📍 Nyon
⏰ 13:00 CET
📺 https://t.co/kivzZlwa6p
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ℹ️ Round of 16