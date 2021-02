Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün belirlenecek.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 16 turuna kalmayı başaran takımlar şöyle;

Arsenal

Tottenham

Molde

Villereal

Ajax

Rangers

Shaktar Donetsk

Granada

Dinamo Zagreb

Roma

Dinamo Kiev

Young Boys,

Slavia Prag

Milan

Manchester United

Olympiakos

ℹ️ Round of 16

📍 Nyon

⏰ 13:00 CET

📺 https://t.co/kivzZlwa6p



All you need to know ahead of Friday's #UELdraw 👇 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021

SPOR Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Türk futbol tarihine geçti

SPOR UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç: 27 şut attılar 3 şutla kaybettiler