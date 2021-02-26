Spor UEFA Avrupa Liginde son 16ya kalan takımlar belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar oynanan müsabakaların ardından belirlendi. Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan bir üst tura yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Avrupa Ligi
Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu, oynanan 15 müsabaka ile tamamlandı. Buna göre Arsenal, Molde, Villereal, Ajax, Rangers, Shaktar Donetsk, Granada, Dinamo Zagreb, Roma, Dynamo Kiev, Young Boys, Slavia Prag, Milan, Manchester United ve Olympiakos son 16 turuna yükselen takımlar olmuş oldu.

  • UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda oynanan maçların sonuçlar şu şekilde:
  • Arsenal: 3 - Benfica: 2
  • Villarreal: 2 - Salzburg: 1
  • Rangers: 5 - Royal Antwerp: 2
  • Hoffenheim: 0 - Molde: 2
  • Napoli: 2 - Granada: 1
  • Shakhtar Donetsk: 1 - Maccabi Tel Aviv: 0
  • Ajax: 2- Lille: 1
  • PSV Eindhoven: 2 - Olympiakos: 1
  • Roma: 3 - Sporting Braga: 1
  • Leicester City: 0 - Slavia Prag: 2
  • Manchester United: 0 - Real Sociedad: 0
  • Dinamo Zagreb: 1 - Krasnodar: 0
  • Bayer Leverkusen: 0 - Young Boys: 2
  • Milan: 1 - Kızılyıldız: 1
  • Club Brugge: 0 - Dynamo Kiev: 1

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