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Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Türk futbol tarihine geçti

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax, Lille'i ilk maçta olduğu 2-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Yazıcı bu mücadelede attığı golle UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı, Ajax ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçti. Hollanda ekibi karşısında kazanılan penaltıyı gole çeviren milli futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi'nde 7 gole ulaştı.

Yusuf Yazıcı, Ajax maçında attığı golle birlikte UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu unvanının sahibi oldu.

  • Trabzonspor'dan Lille'e 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor. Milli futbolcu, ligde de 22 maçta 7 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Yusuf Yazıcı'nın penaltı vuruşu ve Maarten Stekelenburg'un filelere giden topa bakışları.
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