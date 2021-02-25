Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Türk futbol tarihine geçti Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax, Lille'i ilk maçta olduğu 2-1 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Yazıcı bu mücadelede attığı golle UEFA Kupası ve Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 23:09 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 23:23 Yeni Şafak