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Spor

Bakan Bak A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

00:23 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımı tebrik etti.


Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Tebrikler 'Bizim çocuklar.' 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiğiniz mücadeleyle Almanya'da düzenlenecek finallere katılma başarınız için her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenecek olması hasebiyle gurbetçi vatandaşlarımızın itici gücüyle kendi evimizde oynar gibi bir atmosfer sağlayacağına inanıyorum. 'Bizim çocuklar'ın başarısında emeği geçen TFF yönetimine, teknik direktörümüz Vincenzo Montella'ya ve Konya'da maç boyunca desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"






#Türkiye
#EURO 2024
#Osman Aşkın Bak
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