A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup ederek 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmaya hak kazandı.





Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83. dakika ile 90+2. dakikada Cenk Tosun ve 87. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.





Türkiye, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3'ü üst üste olmak üzere 6. kez mücadele edecek.





Montella tarihe geçti

Türkiye, tarihinde 6’ncı kez Avrupa Şampiyonası biletini alırken ilk kez yabancı bir teknik direktörle bu başarıyı elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, bu başarısıyla tarihe geçti.





Letonya'yı ilk kez iç sahada mağlup ettik

A Milli Futbol Takımı, Letonya’yı iç sahada ilk kez mağlup etme başarısı gösterdi. Daha önce Letonya ile iç sahada 4 maça çıkan milliler, bu maçların hepsinde sahadan beraberlikle ayrılmıştı.





Maçtan önemli dakikalar

58. dakikada Cenk Özkacar’ın sol kanattan penaltı noktasına doğru çevirdiği topu Yunus kontrol edip sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

🇹🇷⚽GOOLL! YUNUS AKGÜN'DEN HARİKA, OLAĞANÜSTÜ BİR GOL!! SONUNDA ATTIK LETONYA KARŞISINDA ÖNDEYİZ!! pic.twitter.com/dzthj65EoF — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023





Yunus Akgün'den Montella sevinci





67. dakikada sağ kanattan gelişen Letonya atağında ceza sahasına yapılan ortaya müsait pozisyondaki Uldrikis dokunmak istedi ancak kaleci Uğurcan son anda araya girerek gole izin vermedi.





83. dakikada Zeki’nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. 2-0

🇹🇷⚽GOOLL! CENK TOSUN!! OYUNA GİRDİ ATTI GOLÜNÜ!! BEKLE BİZİ ALMANYA BİZİM ÇOCUKLAR GELİYOR!!! pic.twitter.com/67QP1ocxxD — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023





87. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru topla birlikte kat eden Yusuf savunma arkasına sarkan Kerem’e pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0





🇹🇷⚽GOOLL! KEREM AKTÜRKOĞLU DA ŞOVA KATILDI!! MÜKEMMEL BİR HIZLI HÜCUM! pic.twitter.com/a4WL8yTCu5 — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023





90 2. dakikada rakip yarı alanda topu kapan İsmail sağdan ceza sahasına girip boş pozisyondaki Cenk Tosun’a pasını aktardı. Cenk rahat bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0

🇹🇷⚽GOOLL! YİNE CENK TOSUN!! KONYA'DA ŞOV VAR!! FARKI DÖRDE ÇIKARTIYORUZ!! pic.twitter.com/EHN1SquF6b — TRT Spor (@trtspor) October 15, 2023





Bu sonuçla birlikte D grubunda Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Galler sahasında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.





Türkiye, D Grubu'ndaki 8. ve son müsabakasında 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





Millîlerin horon sevinci:















