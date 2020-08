Barcelona'da korona şoku: Yeni transferin testi pozitif çıktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın yeni transferi Miralem Pjanic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.





Barcelona'dan yapılan açıklamada, kendini iyi hissetmemesi gerekçesiyle kulübe başvuran Bosna Hersekli futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık durumu iyi olan Pjanic'in 15 gün boyunca evinde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Barcelona, bu yaz Juventus'tan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Pjanic resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli şaşkınlığa neden oldu Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus ile varılan anlaşma doğrultusunda Pjanic'in bonservis bedelinin 60 milyon euro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon euroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğunu bildirdi.Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak. Arthur Melo Juventus'a transfer olduBarcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon euroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon euroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.UFFICIALE | @Miralem_Pjanic e @arthurhromelo, gli accordi con @FCBarcelona ➡️ https://t.co/lK0goKOKAh pic.twitter.com/8vO7YckjTP— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020