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Pjanic resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli şaşkınlığa neden oldu

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İtalya temsilcisi Juventus'ta forma giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'i transfer etti. Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Pjanic, Ronaldo ve Dybala

Pjanic, Ronaldo ve Dybala

Fotoğraf: JENNIFER LORENZINI / DHA

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus ile varılan anlaşma doğrultusunda Pjanic'in bonservis bedelinin 60 milyon euro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon euroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğunu bildirdi.

Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak.

Pjanic, Juventus formasıyla toplamda çıktığı 171 maçta 22 gol atarken, 36 da asist kaydetti.
Pjanic, Juventus formasıyla toplamda çıktığı 171 maçta 22 gol atarken, 36 da asist kaydetti.
Reuters

Arthur Melo Juventus'a transfer oldu


Barcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon euroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon euroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.

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