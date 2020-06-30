Pjanic resmen Barcelona'da: Serbest kalma bedeli şaşkınlığa neden oldu

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Juventus ile varılan anlaşma doğrultusunda Pjanic'in bonservis bedelinin 60 milyon euro olduğu, ayrıca bireysel ve takım başarılarına bağlı olarak 5 milyon euroluk ek ödeme opsiyonu bulunduğunu bildirdi.

Katalan ekibi, Pjanic ile tek taraflı serbest kalma bedeli 400 milyon euro olarak belirlenen 4 sezonluk sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Pjanic, sezon sonuna kadar Juventus'ya forma giydikten sonra Barcelona'ya katılacak.

Arthur Melo Juventus'a transfer oldu

Barcelona ve Juventus kulüpleri transferde hızlı bir gün geçirdi. Pjanic'den bir saat kadar önce her iki kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun 72 milyon euroluk bonservis bedeli ve başarılarına bağlı 10 milyon euroluk ek ödeme opsiyonuyla Juventus'a transfer olduğu duyurulmuştu.