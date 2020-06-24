SÜPER LİG

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Peki Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir-Galatasaray

Başakşehir-Galatasaray

Süper Lig'in 29. haftası zirve yarışı açısından kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Başakşehir sahasında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasında 8 puan fark bulunuyor. Başakşehir'in, sarı-kırmızılı takımı mağlup etmesi durumunda Fatih Terim'in öğrencilerinin şampiyonluk şansı zora girecek.

  • Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  • Başakşehir-Galatasaray maçı 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber

Sarı-kırmızılı kulüpten, Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan 34 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Oyuncumuz Radamel Falcao'nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."Radamel Falcao'nun 29. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giymesinin zora girdiği belirtiliyor.#TürkTelekom&#39;daki nefes kesen maçta #Galatasaray sahasında #Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. pic.twitter.com/PsJhCJfPDq&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 21, 2020 Galeri: Rıdvan Dilmen'den iddialı sözler: Yorumculuğu bırakırım

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