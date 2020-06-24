Süper Lig'in 29. haftası zirve yarışı açısından kritik bir mücadeleye sahne olacak. Lider Başakşehir sahasında 4. sırada bulunan Galatasaray'ı konuk edecek. İki takım arasında 8 puan fark bulunuyor. Başakşehir'in, sarı-kırmızılı takımı mağlup etmesi durumunda Fatih Terim'in öğrencilerinin şampiyonluk şansı zora girecek.

Başakşehir-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir-Galatasaray maçı 28 Haziran Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Daha sonra sınırlı alanda pas çalışması yapıldı. Ardından dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynandı. Son bölümde ise çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.