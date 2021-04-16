Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig’de yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden duyuruldu. Buna göre Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Göztepe-Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus, 2 yılı aşkın bir süre sonra ilk defa Galatasaray maçını yönetecek.

Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

Yarın

13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

18 Nisan Pazar

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır