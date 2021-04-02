Spor Genç hakemler adalet istiyor Sözde tecrübeliler ödüllendiriliyor
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​Genç hakemler adalet istiyor: Sözde tecrübeliler ödüllendiriliyor

Genç hakemler adalet istiyor: Sözde tecrübeliler ödüllendiriliyor

Süper Lig maçlarında yaptıkları fahiş hatalarla takımların kaderiyle oynayan sözde tecrübeli hakemler, MHK tarafından adeta ödüllendiriliyor. 31 haftadaki 310 maçın 203’üne yine bu isimler atanmış durumda. Atamalardaki kriterlerden rahatsız olan ve görmezden gelinen genç, idealist hakemler adalet bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Genç hakemler adalet istiyor: Sözde tecrübeliler ödüllendiriliyor
Halil Umut Meler

Süper Lig’de yer alan takımların yetkililerinin tartışmasız tamamı hakemlerin tutumu ve yönetimlerinden memnun kalmazken, bu memnuniyetsizliğin bir başka göründüğü yerde hakemlerin kendi dünyaları. Özellikle atamalardaki dengesizlik nedeniyle birçok hakem karamsarlığa kapılıyor. İdealist olan genç hakemler, bir kenara itilmişlik psikolojisiyle kendilerine maç verilmesini bekliyor. Öyle ki 31 haftada oynanan 310 maçın neredeyse yarısına tecrübeli denilmesine rağmen en fazla eleştirilen hakemler atanırken, genç hakemlerin maç sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Tecrübeli denilen isimler 203 maç yönetirken, genç olarak tabir edilen hakemlerin bu 310 maçta görev alma sayısı ise sadece 79 ve bu maçları yöneten hakem sayısı da 12. Bütün istatistiklere baktığımızda ortaya çıkan tablo geçmiş sezonlardan farklı değil. Süper Lig’de kalan 11 haftada yine ‘tecrübe’ maskesi altında sadece eski hakemler görev alırsa daha büyük kaosların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Dikkat hakem var!
SPOR
Dikkat hakem var!

HATA YAP DERBİYİ KAP

  • Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği ve golsüz tamamlanan sezonun ilk derbisinde Ali Palabıyık düdük çaldı. Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği derbide Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş’ın sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendiği derbide ise Cüneyt Çakır görev yaptı. Trabzonspor’un sezonun ilk yarısında oynadığı Beşiktaş maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe maçında Cüneyt Çakır, Galatasaray maçında da Halil Umut Meler düdük çaldı.

Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişiyor
SPOR
Hatayspor-Galatasaray maçının hakemi değişiyor

Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler, Fenerbahçe-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Yaşar Kemal Uğurlu ve son oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında da Halil Umut Meler görev aldı. Yaptıkları hatalar ile, adeta ödüllendirilir gibi yeniden kritik maçlara atanan hakemler, sadece lig sıralamasını belirlemiyor, aynı zamanda genç ve idealist hakemlerin de hayallerini alıp götürüyor.

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