Başakşehir'e 'dev' gelir: Kasasını doldurdu

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15,25 milyon euro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3,3 milyon euroyu kasasına koydu.

Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2,5 milyon euroluk bir pay düşecek.

Manchester United galibiyetiyle kazancını 2,7 milyon euro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23,75 milyon euronun sahibi oldu.

Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı.Karşılaşmadan dakikalar;10. dakikada Van de Beek’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw’ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.11. dakikada Deniz’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.13. dakikada Visca’nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-032. dakikada sol taraftan Bolingoli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson’da kaldı.40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata’dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-043. dakikada sol taraftan Shaw’uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-156’ncı dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı.90+2'nci dakikada Shaw’un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı.Mücadeleyi Başakşehir 2-1’lik skorla kazandı.Başakşehir-Manchester United maç özetini izlemek için tıklayınBaşakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldıUEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.Edin Visca Avrupa kupalarındaki 14. golünü attıŞampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor. Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.Tarihi zafer! pic.twitter.com/z2dEWHq11M— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020 Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

Son iki sezondaki UEFA geliri yaklaşık 40 milyon euro

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon euroya yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak Olympiakos’u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Turuncu-lacivertli ekip; Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda Sporting Lisbon'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu.

Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon euro sınırına yaklaştı.

Başakşehir'in yıldızı için flaş itiraf: Onu satmamalıydık Futbol yorumculuğu yapan eski İngiliz futbolcu Rio Ferdinand, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup ettiği maçla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.Demba Ba'nın golünde çıldırdıBaşakşehir'in Demba Ba ile bulduğu ilk golde Manchester United savunmasının yaptığı hataya isyan eden Ferdinand, "Bize karşı gelen ilk gol... Lütfen biri bana soyunma odasında buna neden olanlara tepki gösterildiğini ve sorumlu tutulduklarını söylesin. İlk golde takımın topu kaybedişi ve arkadaki boşluğa bir bakın" ifadelerini kullandı."Rafael'i satmamalıydık"Rio Ferdinand ayrıca maçın yıldızlarından olan Başakşehir'in sağ beki Rafael için, "Onu satmamalıydık" dedi.Turuncu-lacivertli temsilcimizin sezon başında Lyon'dan kadrosuna kattığı Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Fransız ekibine 3.2 milyon euro bedelle transfer olmuştu. We never should have sold @orafa2 #facts 😤— Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 4, 2020 Rafael'in Manchester United karşısındaki istatistikleri;10 - Başakşehir - Manchester United maçında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Rafael'di.Pas %: 78İkili mücadele: 10/13Sahipsiz top kazanma: 6Uzaklaştırma: 4Maruz kaldığı faul: 3Yürek. pic.twitter.com/i4MqRyLtBG— OptaCan (@OptaCan) November 4, 2020 Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

Son iki yılda ülke puanına en fazla katkı Başakşehir’den

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda.

Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

Türk takımlarının geçtiğimiz sezon Avrupa'da topladığı puanlar şöyle:

Başakşehir: 11

Galatasaray: 6

Trabzonspor: 3,5

Y.Malatyaspor: 2,5

Beşiktaş: 2

Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, M.United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

Türk ekiplerinin Avrupa'da bu sezon kazandıkları puanlar an itibarıyla şöyle:

Başakşehir 6

Galatasaray 3,5

Beşiktaş 1,5

A.Alanyaspor 0,5

Sivasspor 0