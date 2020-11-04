UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Manchester Unitet maç özeti ve gollerini izle

Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı. Başakşehir-Manchester United maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir

Başakşehir

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

  • 10. dakikada Van de Beek’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw’ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
  • 11. dakikada Deniz’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 13. dakikada Visca’nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
  • 32. dakikada sol taraftan Bolingoli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson’da kaldı.
  • 40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata’dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-0
  • 43. dakikada sol taraftan Shaw’uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

  • 56’ncı dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı.

    90+2'nci dakikada Shaw’un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı.

    Mücadeleyi Başakşehir 2-1’lik skorla kazandı.

Başakşehir-Manchester United maç özetini izlemek için tıklayın

Başakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.

Edin Visca Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor. Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.

Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti
Başakşehir'in yıldızı Demba Ba kulüp tarihine geçti

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli golcü Demba Ba'dan geldi. Tecrübeli futbolcu Manchester United'ın korner kullandığı esnada bomboş kalan savunma alanında topla birlikte önemli bir koşu performansı gösterdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.Demba Ba, bu golle birlikte Başakşehir ve Şampiyonlar Ligi tarihine de adını yazdırdı. Senegalli golcü takımının Devler Ligi arenasında ilk gol atan oyuncusu oldu.Tecrübeli futbolcu Chelsea ve Newcastle'dan sonra Başakşehir formasıyla da Manchester United'a gol atma başarısı gösterdi.Demba Ba, Chelsea ve Newcastle&#39;dan sonra Başakşehir formasıyla da Manchester United&#39;a gol atma başarısı gösterdi #UCL pic.twitter.com/xQqsziC5mi&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020 Başakşehir&#39;in golünde Manchester United savunması (BT Sport) pic.twitter.com/vxm9XUCKDO&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020 DEMBA BA İLE MANCHESTER HNŞTED KARŞISINDA 1-0 ÖNE 🇹🇷🔥 pic.twitter.com/HKWJcs5nAx&mdash; GOLALOO (@GOLALOOO6) November 4, 2020 Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

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