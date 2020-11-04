Başakşehir'den tarihi galibiyet: Manchester United şaşkına uğradı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki üçüncü maçında İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Temsilcimizin gollerini Demba Ba ve Visca attı.

Karşılaşmadan dakikalar;

10. dakikada Van de Beek’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw’ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

11. dakikada Deniz’in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca’nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada Visca’nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



32. dakikada sol taraftan Bolingoli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson’da kaldı.

40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata’dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-0



43. dakikada sol taraftan Shaw’uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



56’ncı dakikada Bruno Fernandes’in kullandığı serbest vuruşta barajı geçen etkili şutu kaleci Mert kurtardı. 90+2'nci dakikada Shaw’un kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal’ın ters vuruşunda Epureanu topu çizgiden çıkardı. Mücadeleyi Başakşehir 2-1’lik skorla kazandı.

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Başakşehir, evindeki 17. maçta 6. galibiyetini aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, Fatih Terim Stadı’nda Manchester United’ı 2-1 ile geçti. Evinde Avrupa kupalarındaki 17. maçına çıkan Başakşehir 6. galibiyetini elde etti. Geriye kalan 16 maçta M.Başakşehir, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki maçlarda 17 gol atarken, ağlarında da 17 gol gördü.

Edin Visca Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United’ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi. Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor. Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3’er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa’daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira’nın imzası var.

Tarihi zafer! pic.twitter.com/z2dEWHq11M — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 4, 2020