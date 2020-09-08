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Başakşehir'in yeni transferi Nacer Chadli kimdir?

Başakşehir bombayı patlattı: Yıldız futbolcu bugün geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Başakşehir, yıldız futbolcu Nacer Chadli ile anlaştı. Tecrübeli futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Nacer Chadli, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 59 maçta 8 gol attı.

Nacer Chadli, Belçika Milli Takımı ile çıktığı 59 maçta 8 gol attı.

Fotoğraf: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı oyuncu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.


İki yıllık imza

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

  • Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

Beşiktaş'a güldü, Başakşehir'le anlaştı
Beşiktaş'a güldü, Başakşehir'le anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in sürpriz bir transfere imza atmak üzere olduğu bildirildi.Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; turuncu-lacivertliler Rafael ile el sıkıştı. Başakşehir'in Lyon ile sözleşmesini feshedecek 30 yaşındaki sağ bek ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.Adı Beşiktaş ile de anılan oyuncu, siyah-beyazlılara transferini sosyal medya hesabından gülücük emojileriyle yalanlamıştı.Lyon formasıyla toplamda 139 maça çıkan Rafael, 2 gol atarken, 11 de asist kaydetti. Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek transferini gülerek yalanladı

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