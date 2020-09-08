Başakşehir bombayı patlattı: Yıldız futbolcu bugün geliyor

Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren son şampiyon Medipol Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı oyuncu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul'a gelecek.





İki yıllık imza

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.