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Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Rafael kimdir?

Beşiktaş'a güldü, Başakşehir'le anlaştı

Fransız basını, Başakşehir'in adı Beşiktaş'la da anılan Lyon'un sağ beki Rafael ile anlaşmaya vardığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rafael'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Rafael'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in sürpriz bir transfere imza atmak üzere olduğu bildirildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; turuncu-lacivertliler Rafael ile el sıkıştı. Başakşehir'in Lyon ile sözleşmesini feshedecek 30 yaşındaki sağ bek ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Adı Beşiktaş ile de anılan oyuncu, siyah-beyazlılara transferini sosyal medya hesabından gülücük emojileriyle yalanlamıştı.

  • Lyon formasıyla toplamda 139 maça çıkan Rafael, 2 gol atarken, 11 de asist kaydetti.

Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.
Rafael, 2015 yazında Manchester United'dan Lyon'a transfer olmuştu.

Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek transferini gülerek yalanladı
Sergen Yalçın'ın istediği sağ bek transferini gülerek yalanladı

Sergen Yalçın'ın sağ bek bölgesi için 'yetersiz' raporunu vermesinin ardından görüşmelerde bulunduğu Lyonlu Rafael'in transferi bitme aşamasına gelmişti.Fransız basını, 30 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardığını ve tecrübeli oyuncunun sağlık kontrollerinden geçeceğini iddia etti.Gökhan Gönül'ün gidişinin ardından Lens'i ve Necip'i o bölgede deneyen Sergen Yalçın istediği verimi alamamıştı. Douglas'ı o bölgenin oyuncusu olmasına rağmen sakatlık ve takım içi uyumsuzluğu sebebiyle düşünmeyen Yalçın, Rafael'in takıma katılmasını en çok isteyenlerin başında geliyordu.Rafael, Manchester United kariyeri sonrasında 2015'te Lyon'a transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu kulübünde alternatif bir isim olarak değerlendiriliyordu.Rafael, tüm bu iddialara sosyal medya hesabından gülerek karşılık verdi ve transfer iddiasını yalanladı.Brezilyalı futbolcu Rafael, Beşiktaş&#39;a transfer olacağı haberlerini sosyal medya hesabından gülerek yalanladı pic.twitter.com/CFzZH94TTJ&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 6, 2020

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