Beşiktaş'a güldü, Başakşehir'le anlaştı

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'in sürpriz bir transfere imza atmak üzere olduğu bildirildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; turuncu-lacivertliler Rafael ile el sıkıştı. Başakşehir'in Lyon ile sözleşmesini feshedecek 30 yaşındaki sağ bek ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Adı Beşiktaş ile de anılan oyuncu, siyah-beyazlılara transferini sosyal medya hesabından gülücük emojileriyle yalanlamıştı.

Lyon formasıyla toplamda 139 maça çıkan Rafael, 2 gol atarken, 11 de asist kaydetti.