Başarı için savunma şart

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da tamamlayıp Denizlispor’la Türkiye Kupası mücadelesinde karşılaşan ve sahadan 2-0 galip ayrılan Trabzonspor, bugün start vereceği ligde ilk yarının eksiklerini kapatmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yapılan hazırlıklar doğrultusunda ikinci yarıda yeni oyun kurgusu ve kadro yapısında ciddi değişikliklere gitmeyi planlıyor. Futbolcularla yaptığı toplantıların yanı sıra saha uygulamalarında alan ve adam savunmasında hata yapılmamasını isteyen genç teknik adamk, önceliklerinin ve olmazsa olmazlarının başında takım savunmasının geldiğini, savunmayı sadece savunma oyuncularının yapmasının yanlış olacağını söyledi. Karadeniz ekibi, ligin ilk yarısında özellikle öne geçtiği maçlarda skoru koruma konusunda sıkıntılar yaşamış ve son dakikalarda yediği gollerle puanlar kaybetmişti.

HÜCUMDA SIKINTI YOK

Hazırlık kampında yapılan antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarında da bu isteğini futbolcularla da paylaştığını belirten teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyun olarak fazla sıkıntılarının olmadığını dikkat çekerek, “Pas yüzdesi yüksek, oyunun ikinci ve üçüncü bölgesinde etkili oynayan bir takımız. Hücumda sıkıntı yaşamıyoruz. Fakat takım savunması adına eksiklerimiz var ve bu eksiklerimizi gidermek zorundayız. Sahada oyun pozisyonumuz ve duruş pozisyonumuzda savunduğumuz alan çok önemli. Sahanın her yerinde baskı kurup, savunma yapmak zorundayız. Kampta öğrendiklerimizi şimdi sahaya yansıtma zamanı” ifadelerini kullandı. Bordo-mavililer sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 35 gol kaydederken kalesinde 19 gol gördü.

Çimşir’le Fırtına zamanı

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Ünal Karaman’la yollarını ayırıp yerine Hüseyin Çimşir iled edvam eden Trabzonspor, ikinci yarıdaki ilk lig maçında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ve 32 puan toplayan bordo-mavililer, ikinci yarıya da galibiyetle başlayıp zirve yarışını sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi, Çimşir’in ilk resmi sınavına Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur mücadelesinde Denizlispor maçıyla çıkmış ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. Trabzonspor ile Kasımpaşa Süper Lig’de 22. kez karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi. 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın başında çıkacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte şu an ligdeki en genç teknik direktör olacak.

Taraftara forma jesti

Yaklaşık 2 yıl önce beyin felci geçiren ve vücudunun sol tarafını kısmi olarak kullanamayan Giresun’un Eynesil ilçesinden yaşayan 64 yaşındaki Orhan Çakır’a, Trabzonspor yönetiminden anlamlı bir jest geldi. Yıllarca tuttuğu takımının imzalı bir formasına sahibi olmak isteyen Orhan Çakır’ın sesini Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri duydu. Orhan’a futbolcuların imzalı forması takdim edildi.

Kıbrıs Türk Karması Trabzon’da

Trabzonspor ile 45 yıl önce Kıbrıs Barış Kupası karşılaşmasında mücadele eden Kıbrıs Türk Karması oyuncuları, bugün Medical Park Stadyumu’nda oynanacak Trabzonspor-Kasımpaşa maçını izleyecek. Karaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Kupası’nda Trabzonspor’un şampiyon olduğunu anımsatarak, Kıbrıs Türk Karması oyuncularını Trabzon’da ağırlamaktan memnun olduklarını söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından 1975 yılında Türklerin motivasyonunu yükseltmek amacıyla düzenlenen turnuvanın yıllardır örnek gösterildiğini belirten Karaoğlu, “Barış ve kardeşlik içerisinde gerçekleştirilen turnuvanın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var” dedi. Karaoğlu, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Türk Karması’nın mücadele ettiği turnuvada Trabzonspor’un, Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükseldikten sonra ilk kupasını aldığını vurgulayarak, “O günleri sizlerden dinlemekten mutluluk duydum. Trabzon-KKTC ilişkilerinin geliştirilmesine çok önem veriyor ve bu doğrultuda yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.



