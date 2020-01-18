Muriqi'in kırmızı kart görmesi sosyal medyanın gündemi oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip Kruse ve Muriqi'in attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Vedat Muriqi ise sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi oldu.

Mücadele öncesinde Vedat Muriqi, Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki oyuncular arasındaydı. Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Kosovalı oyuncu Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Fakat 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan çıkan Muriqi cezasını Başakşehir maçı yerine Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Kayserispor maçında çekecek.

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 0-2 Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 51. dakikada Max Kruse ve 90+2. dakikada Muriqi'in attığı golle 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e yükseltirken, Gaziantep ise 24 puanda kaldı.Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Gaziantep ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.İlk 11'lerGaziantep: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, KenanFenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Vedat Muriqi'in gördüğü kırmızı kart hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Şimdi maç bitti Vedat Muriqi'in ikinci sarı kartını konuşacağız. Ben bunu daha önce de söyledim. Talimatname buna izin veriyor. Bu tartışmalara yol açıyor. 2. golü attıktan sonra Vedat'a haber gitmiştir zaten" ifadelerini kullandı.

Bir diğer spor yorumcusu Tümer Metin ise, "Vedat Muriqi'in gördüğü ikinci sarı kartta etik çerçevesi falan değil. Buna başvurursun. Buna her futbolcu başvurur. Acilen kuralın değişmesi lazım" dedi.

Eski hakem Ahmet Çakar'da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

"Ben Vedat Muriqi'i efendi sanırdım. Hem bile bile kendini attırdı hem de utanmadan 80 milyonu keriz yerine koyarcasına itiraz etti."

Kural ne diyor? pic.twitter.com/7bTHsapfad — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 18, 2020



