Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak derbi için geri sayım sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor. Vodafone Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Fenerbahçe ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 19 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadele beINSports'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş evinde başka

Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, seyircisi önünde ise başarılı sonuçlar aldı. Elde ettiği puanların büyük bölümünü sahasında toplayan siyah-beyazlılar, ligde seyircisi önünde 16 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalardan 3'ünü kaybeden, 3'ünde de berabere kalan Beşiktaş, 10 karşılaşmayı kazandı ve 33 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlılar bahsi geçen mücadelelerde rakip filelere 32 gol atarken, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Fenerbahçe deplasmanda sıkıntılı

Bu sezon sahasında 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, deplasmanda ise çok kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, ligde misafir olduğu 16 karşılaşmada sadece 4 galibiyet alabildi. Söz konusu süreçte 5 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, 7 kez de rakiplerine yenildi ve evinden uzakta 16 maçta sadece 17 puan topladı. Fenerbahçe bahsi geçen karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Fenerbahçe, bu sezon kalesini gole kapatmakta oldukça zorlanıyor. Ligde oynadığı son 13 karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, deplasmanda 16 mücadeleye çıktı. Bu karşılaşmaların da 13'ünde gol yiyen Fenerbahçe, 3 maçta ise kalesini gole kapattı. Söz konusu 3 mücadelenin 2'sinde rakibine gol atamayan sarı-lacivertliler, deplasmanda gol yemeden tek galibiyetini ise Gaziantep FK karşısında 2-0 ile elde etti.

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18 derbide 2 yenilgi

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı son 18 derbide sadece 2 yenilgi aldı. Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak sarı-lacivertliler, son 5 yılda derbilerdeki performansıyla dikkati çekiyor. Fenerbahçe, son 5 yılda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 18 lig derbisinde 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İki rakibine de birer yenilgi

Fenerbahçe, bu süreçte rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray karşısında birer yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, 27 Eylül 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk olduğu Beşiktaş'a 3-2 kaybettikten sonraki 18 maçta siyah-beyazlılara ve sarı-kırmızılılara sadece birer kez boyun eğdi. Fenerbahçe, söz konusu 18 maç içinde Beşiktaş'a 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1, Galatasaray'a ise 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 yenildi.

Beşiktaş Avrupa aşkına Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 52. dakikada Caner Erkin'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Son 8 derbide 6 beraberlik

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 8 derbi maçta sahadan 6 kez bir puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 25 Şubat 2018'de Beşiktaş'a yenildikten sonra Galatasaray'la 5, siyah-beyazlılarla ise 3 kez ligde karşılaştı. Bu mücadelelerde Beşiktaş'ı 3-1 yenip Galatasaray'a aynı skorla yenilen Fenerbahçe, diğer 6 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'a 4 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacağı Beşiktaş ile oynadığı son 4 resmi karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, ligde 25 Şubat 2018'de Vodafone Park'ta 3-1 yenildiği rakibiyle daha sonra 1'i Türkiye Kupası 3'ü lig olmak üzere 4 kez karşılaştı. Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3 beraberlik alırken, bu sezon ligin ilk yarısında Kadıköy'de ağırladığı rakibini mağlup etmeyi başardı.