Fenerbahçe eski oyuncularını yeniden kadroya katıyor: Görüşme yapıldı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler de ilk hedef yabancı sınırlandırılmasından dolayı, daha önce Fenerbahçe altyapısında forma giymiş ve şuan da başka takımda forma giyen oyunculara rota çevrilmiş durumda.

Ramazan Civelek Fenebahçe'ye geri dönüyor

Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Karagümrük’te bu sezon 27 maçta 5 gol, 4 asistlik performansıyla etkili bir oyun ortaya koyan Ramazan Civelek’in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yaptı. Ramazan Civelek orta saha sağ'da oynuyor. Aynı zamanda sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştu Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları sürerken, sarı-lacivertlilerin idmanında şoke eden bir kavga yaşandığı iddia edildi."Sen kimsin, bu takımın hocası mısın?"Akşam'ın haberine göre, yeni sezonda sportif direktörlük koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, bir pozisyonda Nibal Dirar ile tartıştı. Bu tartışma sonrası takımın kaptanı olan 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, sert bir şekilde Faslı oyuncuyu idmandan kovdu. Bunun üzerine Dirar, ‘Sen kimsin? Bu takımın hocası mısın, beni kovuyorsun” diyerek Emre’ye tepki gösterdi. Tecrübeli oyuncu kendisine sert bir tepki gösteren Dirar'a küfür etti. Bu küfür sonrası gerginlik tavan yaptı. İki oyuncu birbirine girdi. Yumruklar havada uçuştu. Olayları ayırmak için sarı-lacivertli futbolcular araya girdi.Bütün takıma küfür ettiYaşanan arbede sonrası Dirar soyunma odasına gitti. Peşinden koşan Emre’yi idareciler engelledi. Emre bu kez bütün takıma küfür etti.Dirar'a ceza yoldaSarı-lacivertliler dün akşam saatlerinde kendisine ait sosyal medya hesabından idmandan sadece 4 fotoğraf karesi paylaştı. Derbi öncesi yaşanan bu tatsız olayın ardından Dirar’a ceza gelmesi bekleniyor. Gelecek sezon sportif direktör olarak görev yapacak olan Emre Belözoğlu’nun bu yaşananlardan sonra Dirar’ı takımda tutup tutmayacağını önümüzdeki günler gösterecek. Dirar, sezon ortasında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2022’ye kadar uzatmıştı. Faslı oyuncu derbide görev almazsa sarı-lacivertliler sağ bekte ciddi bir sorun yaşayabilir.

Fenerbahçe Yasir Şubaşı'nı istiyor

Yerli oyuncu transferine yönelen Fenerbahçe, Yasir Subaşı'yı da yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna katan ve hemen ardından 600 bin euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderilen Yasir Subaşı, yeniden Fenerbahçe forması giyebilir. Yasir bu sezon 21 karşılaşmada 1 asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi Süper Lig'in 32. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde takım kaptanı Ante Kulusic'e saldırıda bulunan Gerson Rodrigues ile Ankara ekibinin yolları ayrıldı.Gerson Rodrigues'in sözleşmesi feshedildiMKE Ankaragücü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig’in 32'nci haftasında Galatasaray karşılaşması öncesi Beştepe Tesislerimizde takımımız son hazırlıklarını yaparken, futbolcularımız Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic arasında bir tartışma yaşanmış ve sonrasında Gerson Rodrigues Ante Kulusic’e saldırıda bulunmuştur. Meydana gelen bu olay sonrasında Gerson Rodrigues Galatasaray maçı kadrosundan çıkarılmıştır. Yönetim kurulumuz, tarafından olayın taraflarının ayrı ayrı beyanları alınmış ve sonrasında teknik heyet ve futbolcularımızın görüşlerine başvurulmuştur. Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, yönetim kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir."Ankaragücü'nde Gerson Rodrigues ile Ante Kulusic yumruk yumruğa kavga ettiGerson Rodrigues için Fenerbahçe ve Galatasaray devredeFenerbahçe, Dinamo Kiev ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Rodrigues’i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Yönetimin kiralama bedeli olarak 1 milyon euro önerdiği öğrenildi. Forvetin yanı sıra her iki kanatta da görev alabilen Rodrigues, ara transferde 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Ankaragücü’ne transfer olmuştu. 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'da devrede.Fenerbahçe'de forvete Gerson Rodrigues, ortaya Bernard MensahFenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Gerson Rodrigues kimdir?