Spor Beşiktaş-Gaziantep FK maçında kural öğreten pozisyon
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Beşiktaş-Gaziantep FK maçında kural öğreten pozisyon

Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta hakem Mete Kalkavan'ın kendisine çarpan topta oyunu durdurmaması tartışmalara neden oldu. Eski hakem Abdullah Yılmaz, Kalkavan'ın doğru karar verdiğini belirterek pozisyonla ilgili bilinmesi gereken detayı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep FK'lı futbolcular bir pozisyonda Mete Kalkavan'a itiraz ediyor.
Gaziantep FK'lı futbolcular bir pozisyonda Mete Kalkavan'a itiraz ediyor.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği maçta dikkati çeken bir an yaşandı.

Mücadelenin 84. dakikasında orta sahada yaşanan pozisyonda siyah-beyazlı futbolcu Aboubakar'ın takım arkadaşına pas atmak istediği sırada top hakem Mete Kalkavan'a çarparak Kamerunlu futbolcuya geri geldi. Bu pozisyonda Kalkavan'ın oyunu durdurmayarak devam ettirmesi sosyal medyada tartışmalara neden olurken, kural hatası yapıldığı iddia edildi.

Pozisyonu Yeni Şafak Spor Servisi'ne değerlendiren eski hakem Abdullah Yılmaz, kuraldaki detaya dikkati çekerek Mete Kalkavan'ın doğru karar verdiğini söyledi.

Yılmaz, "Hakeme top çarptığında topa sahip olan takım değişmediği için, top çarptıktan sonra takım umut vadeden bir atak başlatmadığı için, oyun devam eder" dedi.

Topun Mete Kalkavan'a çarptığı an (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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