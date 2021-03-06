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Aboubakar, Beşiktaş'ı zirveye taşıdı

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Aboubakar'ın attığı gollerle Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti ve zirveye yerleşti. Ayrıca siyah-beyazlılar, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakar'ın gol sevinci
Aboubakar'ın gol sevinci

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. ve 72. dakikalarda Vincent Aboubakar kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 90. dakikada penaltıdan Dicko attı. Ayrıca karşılaşmanın 90+3. dakikasında Gaziantep FK'da Andre Felipe'nin şutu üst direkten geri döndü.

Liderliğe yükseldi

Alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 60'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Gaziantep FK ise 43 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Denizlispor'u ağırlayacak.

5 maçlık galibiyet serisi

Son olarak Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, o karşılaşmadan itibaren oynadığı 5 karşılaşmada da galip geldi. 5'te 5 yapan siyah beyazlılar, rakip ağlara 10 gol gönderirken, kalesinde 1 gol gördü.

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