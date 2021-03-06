Sergen Yalçın, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasının 52. dakikasında sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, cezalı duruma düştü.
Tecrübeli adam gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak.
- Hakeme itiraz etti
- Daha önce 3 sarı kartı bulunan Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının 52. dakikasında meydana gelen bir pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan'a itirazda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. Tecrübeli teknik adam bu kartla birlikte, 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü.