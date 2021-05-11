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Beşiktaş-Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'de lider Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Siyah-beyazlıların bugün alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş-Karagümrük maçı canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Karagümrük (CANLI)
İki ekip Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor.

Ligin 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bugünkü maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.


Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

  • Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, Nkoudou, Larin.

Karagümrük'ün muhtemel 11'i

  • Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bigla, Bertolacci, Ndao, Castro, Lens, Borini.
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