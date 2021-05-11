Beşiktaş-Karagümrük (CANLI)

Ligin 41. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlı takım, maçını kazanması ve zirve yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da puan kaybetmesi halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş, bugünkü maçta berabere kalması ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yenilmesi halinde de şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Söz konusu maçlarda bu ihtimallerin dışında alınacak sonuçlarda ise şampiyonluk heyecanı son haftaya taşınacak.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, Nkoudou, Larin.

Karagümrük'ün muhtemel 11'i