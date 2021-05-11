Beşiktaşlı taraftarlar seyircisiz maçta takımlarını yalnız bırakmadı: 3 bin kişi statta

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadelede locaların dolu olması ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi tepkilere neden oldu.
Karşılaşmanın başlamasından kısa bir süre önce stadyuma giren taraftarlar, takımların sahaya çıkmasının ardından locaları doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular. Yalçın'da maç öncesi taraftarları selamlayarak, onlara karşılık verdi.
- Seyircisiz oynanması gereken mücadeleyi 3 bine yakın taraftarın izlediği öğrenildi.
Seyircisiz maçta Vodafone Park tribünleri 👀 pic.twitter.com/J7O8nYSUAM
Seyircisiz maçta Vodafone Park tribünleri 👀 pic.twitter.com/J7O8nYSUAM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 11, 2021