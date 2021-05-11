Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Beşiktaşlı taraftarlar seyircisiz maçta takımlarını yalnız bırakmadı 3 bin kişi statta
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaşlı taraftarlar seyircisiz maçta takımlarını yalnız bırakmadı: 3 bin kişi statta

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, stattaki taraftar sayısı tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaşlı taraftarlar seyircisiz maçta takımlarını yalnız bırakmadı: 3 bin kişi statta
Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı statta takip etti.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadelede locaların dolu olması ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmemesi tepkilere neden oldu.

Karşılaşmanın başlamasından kısa bir süre önce stadyuma giren taraftarlar, takımların sahaya çıkmasının ardından locaları doldurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, başlama vuruşu öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın ve takımları lehine tezahüratlarda bulundular. Yalçın'da maç öncesi taraftarları selamlayarak, onlara karşılık verdi.

  • Seyircisiz oynanması gereken mücadeleyi 3 bine yakın taraftarın izlediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Beşiktaşa soğuk duş

Beşiktaş'a soğuk duş

Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Ligde kritik gün

Süper Lig'de kritik gün

Küme düşen takımlar belli oluyor.
Ümmet adım atmamızı bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
Kadıköy'de<br> büyük şok

Kadıköy'de
büyük şok

​Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

​Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi.

Bakanlık vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

​Bakan Koca : Vaka sayısı yüzde 65 azaldı.
Kudüs için <br>Kahire ile temas

Kudüs için
Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

​​Formula 1'le ilgili gelişmeyi yayıncı kuruluş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.