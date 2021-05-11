Beşiktaşlı taraftarlar seyircisiz maçta takımlarını yalnız bırakmadı: 3 bin kişi statta Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta, stattaki taraftar sayısı tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2021, 20:57 Son Güncelleme: 11 Mayıs 2021, 21:04 DHA