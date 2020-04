Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar Yeni Şafak'a anlattı: Herkes bedelini ödeyecek

Beşiktaş Kulübü İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar Yeni Şafak’a çok önemli açıklamalarda bulundu. Urgancılar, arkadaşımız Ergin Aslan’a, Beşiktaş’ta geçmiş dönemde yapılan yanlışlar hakkında değerlendirmelerde bulunurken, takımın geleceği hakkında da önemli mesajlar verdi. Geçmişe yönelik araştırmalar yaptıklarını belirten Urgancılar, “Göreve geldikten sonraki ilk Divan Kurulu toplantısında, geleceğe yönelik neler teslim aldığımızı açıklayacağımızı söyledik ve bununla ilgili olarak bağımsız denetleme kurulumuz araştırma yaptı. 3.3 milyar liralık bir borçla göreve başladık. Kimsenin şüphesi olmasın. Suçlu kimse cezasını çekecek. Boş yere oraya buraya yazarak manipülasyon yapmaya gerek yok” diye konuştu.

SORUŞTURMA ENDİŞE OLUŞTURDU

Yeni yönetim olarak son 10 yılın işlemlerini incelediklerini belirten Mesut Urgancılar, “Başkanımız, seçim sürecinde ve sonrasında son 10 yılı denetleyeceğimizi söylemişti. Netice itibariyle burada kiminle ilgili ne sıkıntı varsa herkes bunun bedelini ödeyecek. Başkanımız geçmiş dönemde 6.5 yıl ikinci başkanlık yapmış olabilir. Benim ve diğer çalışma arkadaşlarımızın da aynı şekilde görev aldığı zamanlar oldu. Sonuçta, şeriatın kestiği parmak acımayacak. Umarım yağmur sadece suçlunun üstüne yağar. Beşiktaş’ın içindeki farklı seslerin, bazı konuları tekrar gündeme getirmesinin de devam eden bu soruşturma ile doğrudan ilgili olduğu kanaatindeyim. Arkadaşlarımız gün gün soruşturmanın dozajını artırdıkça bu seslerin de rahatsızlığının arttığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

1986-87 SEZONU ŞAMPİYONLUK TALEBİ

Teknik direktör Mesut Bakkal’ın yazdığı kitapta; 1986-87 sezonunda futbol oynarken G.Saray’dan para aldıklarına ve Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiklerine dair ifadelerini de değinen Mesut Urgancılar, “TFF’ye bir başvuruda bulunduk, cevabını bekliyoruz. TFF yöneticileri, evde boş oturmak yerine ‘1986-87 Şampiyonu Beşiktaş’ açıklaması yapıp özür dileyebilirler” ifadelerini kullandı. Bütçeyi indireceklerini de belirten Urgancılar, “Pandemi olmasa bile takım bütçemizi 56 milyon Euro’dan 30-35 milyon Euro seviyesine düşürmemiz gerekiyordu. Son 20 günde yıllık gelirlerimizin yüzde 25’inin buhar olduğunu görüyoruz. Gelir getirici faaliyetler anlamında uzun uzadıya çalışmalarımız var” dedi.

Vodafone Park 4 yaşında

Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. BJK İnönü Stadı’nın yıkılıp yeniden yapılmasıyla Vodafone Park adını alan stat, 11 Nisan 2016’da hizmete girdi. Siyah-beyazlı ekip, stadının yapımı aşamasında uzun süre uzak kaldığı evine 1065 gün sonra 2015-16 sezonunun 28. haftasındaki Bursaspor maçıyla döndü ve rakibini 3-2 mağlup etti. Vodafone Park’ın resmi açılışı 10 Nisan 2016’da gerçekleştirilirken, açılış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve bazı bakanların da katılımıyla yapılmıştı.