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Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı bekliyor

Beşiktaş’ta lige müthiş giren Rachid Ghezzal, 5 hafta süren sakatlığını atlattıktan sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Üst üste yaşanan kayıpların ardından Valerien İsmail, Cezayirli futbolcunun dönüşüyle hücum planlarını daha rahat uygulayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ​Rachid Ghezzalı bekliyor
Rachid Ghezzal

Beşiktaş’ta 2 maçtır üst üste yaşanan puan kayıpları teknik heyeti sıkıntıya soktu. Eleştiri oklarının yönlendirildiği teknik direktör Valerien İsmael, özellikle kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleri konusunda önemli hatalara imza attı. Fransız çalıştırıcının planlarını Rachid Ghezzal’ın yanı sıra, Dele Alli’nin olmayışı da etkiliyordu. İki oyuncudan da müjdeli haber geldi. Sakatlıkları bulunan Alli ve Ghezzal’in bugün yapılacak idmanda yer alması bekleniyor. İki futbolcu da Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer alacak.

Sezona formda girmişti

Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal, Beşiktaş’ın oyun planı için çok önemli bir göreve sahip. Teknik direktör Sergen Yalçın ile şampiyon olunan dönemde asistleriyle öne çıkan Ghezzal, bu sezona da müthiş başlayıp ligin ilk maçında Kayserispor’a 90’da attığı golle Beşiktaş’ı galibiyete taşıdı.

  • Cezayirli futbolcu, 1 hafta sonra Alanya maçında da 1 gol ve 1 asist yaparken, sakatlanarak oyundan çıktı. O günden beri sağ ön bölgesinde Muleka’yı kullanan Valerien İsmael, Ghezzal’ın dönmesiyle hücum organizasyonlarını daha rahat yapabilecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta karşı karşıya gelecek.

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