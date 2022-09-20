Ismael'in sonu derbiye bağlı

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş’ın ligde art arda aldığı kötü sonuçlarda tek sorumlu teknik direktör Valerien Ismael olarak gösteriliyor.

Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’ye de mağlup olması halinde Fransız teknik adamın koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacak. Siyah-beyazlı yönetimin derbiden mağlubiyetle ayrılınması durumunda Ismael’in durumunu masaya yatırarak, “devam” ya da “tamam” kararı vermesi bekleniyor.

Oyuncu tercihleriyle taraftarlara adeta saç-baş yoldurtan teknik direktör Valerien Ismael’in yaptığı hatalardan dolayı Beşiktaş önemli puan kayıpları yaşadı.

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Gol atanlar dışarı

Sezonun 2. haftasında Alanyaspor karşısında ilk yarıda gol atan Nkoudou, Salih ve Ghezzal’ı oyundan alarak Necip, Montero ve Boyd’u sahaya sürmesi Beşiktaş’ı kötü etkiledi, maç 3-1’den 3-3’e geldi.

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6. haftada evinde Başakşehir’i ağırlayan siyah-beyazlılarda maç golsüz sürerken 57’de Muleka’nın yerine Redmond’un oyuna girmesi tepki topladı. Traore’nin golünde hata yapan Necip hemen oyundan alınınca, öfkelenip, buz kovasını tekmeledi.

Ismael cezası yüzünden tribünden izlediği İstanbulspor maçındaki tercihleriyle de herkesi şoke etti. Devre sonunda Nkoudou’yu kenara çeken Ismael, Tayyip Talha’nın sakatlanması üzerine 51’de Rosier’i de oyundan alarak, Welinton ile Tayfur’u sahaya sürdü. Rosier neye uğradığını şaşırırken tüm dengesi bozulan Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamayarak 2 puan bıraktı.



