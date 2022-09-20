Spor Ismaelin sonu derbiye bağlı
FUTBOL FUTBOL

Ismael'in sonu derbiye bağlı

Başakşehir yenilgisinin ardından İstanbulspor karşısında da 2 puan bırakan Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael topun ağzında. Özellikle yaptığı değişikliklerle tepki toplayan Fransız çalıştırıcının, olası Fenerbahçe yenilgisi sonrası gönderilmesi gündemde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Valerien Ismael ile yollar ayrılıyor mu?
Ismael yönetimindeki Beşiktaş, topladığı 14 puanla 7. haftayı 4. sırada tamamladı.

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayan Beşiktaş’ın ligde art arda aldığı kötü sonuçlarda tek sorumlu teknik direktör Valerien Ismael olarak gösteriliyor.

Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’ye de mağlup olması halinde Fransız teknik adamın koltuğu ciddi biçimde sallanmaya başlayacak. Siyah-beyazlı yönetimin derbiden mağlubiyetle ayrılınması durumunda Ismael’in durumunu masaya yatırarak, “devam” ya da “tamam” kararı vermesi bekleniyor.

Oyuncu tercihleriyle taraftarlara adeta saç-baş yoldurtan teknik direktör Valerien Ismael’in yaptığı hatalardan dolayı Beşiktaş önemli puan kayıpları yaşadı.

Rıdvan Dilmen'den Ersin Destanoğlu yorumu: Hoca yol veriyor
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Ersin Destanoğlu yorumu: Hoca yol veriyor

Gol atanlar dışarı

Sezonun 2. haftasında Alanyaspor karşısında ilk yarıda gol atan Nkoudou, Salih ve Ghezzal’ı oyundan alarak Necip, Montero ve Boyd’u sahaya sürmesi Beşiktaş’ı kötü etkiledi, maç 3-1’den 3-3’e geldi.

6. haftada evinde Başakşehir’i ağırlayan siyah-beyazlılarda maç golsüz sürerken 57’de Muleka’nın yerine Redmond’un oyuna girmesi tepki topladı. Traore’nin golünde hata yapan Necip hemen oyundan alınınca, öfkelenip, buz kovasını tekmeledi.

Ismael cezası yüzünden tribünden izlediği İstanbulspor maçındaki tercihleriyle de herkesi şoke etti. Devre sonunda Nkoudou’yu kenara çeken Ismael, Tayyip Talha’nın sakatlanması üzerine 51’de Rosier’i de oyundan alarak, Welinton ile Tayfur’u sahaya sürdü. Rosier neye uğradığını şaşırırken tüm dengesi bozulan Beşiktaş skor üstünlüğünü koruyamayarak 2 puan bıraktı.
Gözler milli arada

Gözler milli arada

​Peres ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor
Gole doymuyor

Gole doymuyor

​Fenerbahçe dünya devlerini geride bıraktı
Motivasyonumİstiklal Marşı!

'Motivasyonum
İstiklal Marşı!'

​3. kez dünya şampiyonu olan Taha Akgül, TVNET'e konuk oldu.
'Haberi alınca <br>titremeye başladım'

'Haberi alınca
titremeye başladım'

​İsmail Yüksek'in milli takım hayali gerçek oldu.
Cezaevine gönderildi

Cezaevine gönderildi

TFF binasına silahlı saldırı şüphelisi tutuklandı.
Kolu kırıldı

Kolu kırıldı

Sivasspor'da Ahmed Musa şoku.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

F.Bahçe'nin damga vurduğu kadroda G.Saray'dan oyuncu yok.
'Federasyon <br>pozitif bakacaktır'

'Federasyon
pozitif bakacaktır'

​Galatasaray'dan Yusuf Demir girişimi.
Uçakta <br>kavga çıktı

Uçakta
kavga çıktı

​Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası ortalık karıştı.
Evini kaleye çevirdi

Evini kaleye çevirdi

​Trabzonspor, Akyazı'da oynadığı maçları kaybetmiyor.
Anlaşma sağlandı

Anlaşma sağlandı

​Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu
'Elimizde <br>yazılar var'

'Elimizde
yazılar var'

Tolunay Kafkas'tan Okan Buruk'a Yusuf Demir tepkisi.
Zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi

​Süper Lig'de milli araya Adana Demirspor lider girdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.